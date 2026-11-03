Producción manufacturera: ¿qué sectores sostienen la industria?

El desempeño de la industria manufacturera y los sectores productivos clave durante el 2025 reflejó un comportamiento mixto al compararse con las cifras del año anterior.
Entre contrastes marcados por rubros en franco crecimiento y reducciones drásticas en otras líneas de producción, el aparato industrial del país presentó dinámicas diferenciadas en manufactura, energía, construcción y servicios básicos.
En la industria manufacturera, el procesamiento de alimentos y bebidas mostró variaciones dispares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República.
En el terreno positivo, la producción de yogur lideró los incrementos con un alza del 25.1%, seguida por los helados (11.1%), la producción de agua embotellada (9.3%), las bebidas lácteas (8.9%) y los quesos (2.0%). En contraste, diversos productos de consumo masivo registraron reducciones en sus niveles de producción.
La leche condensada, evaporada y en polvo descendió un 21.2%, mientras que la leche pasteurizada disminuyó un 11.2% y otros derivados lácteos cayeron un 0.4%.
En el segmento de salsas y condimentos, la pasta de tomate retrocedió un 17.3%, la melaza un 15.7%, la salsa kétchup un 9.7%, el concentrado de tomate un 8.9% y la salsa de tomate un 7.4%.
Asimismo, la sal registró un descenso del 18.4% y el azúcar bajó un 1.5%. Los ajustes más severos del sector agroindustrial se concentraron en los derivados pesqueros: la producción de harina de pescado cayó un 59.8%, mientras que el aceite de pescado sufrió una contracción del 84.8%.
Por su parte, la producción total de bebidas alcohólicas en la República alcanzó los 266,737,494 litros durante el 2025, lo que representó una disminución global del 6.2% frente al 2024.
Por tipo de bebida, los descensos estuvieron liderados por el ron, que cayó un 60.4%, la ginebra con una baja del 21.6%, el seco con un -4.6% y la cerveza —el rubro de mayor volumen— que retrocedió un 3.7%.
En contraposición, algunas líneas mostraron incrementos notables: el vodka creció un 148.7%, el whisky un 41.0%, el coñac un 26.7% y el vino un 17.0%.
Valor de las construcciones
En el sector de la edificación, el valor total de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares —calculado a partir de los permisos de construcción concedidos en la República— sumó $1,317,283,048, lo que significó una variación positiva del 1.2% en comparación con el período previo.
El desglose por tipo de obra revela que las edificaciones residenciales alcanzaron los $862,976,510 (una caída del 2.9%), mientras que las no residenciales sumaron $454,306,538 (un incremento del 9.9%).
Por provincias, la distribución del valor de las obras según los permisos emitidos ubicó a la provincia de Panamá a la cabeza con $827,475,802, seguida de Panamá Oeste ($195,632,172), Chiriquí ($101,738,718), Coclé ($55,917,256), Colón ($54,158,629), Los Santos ($34,976,823), Veraguas ($24,705,898), Herrera ($12,153,834), Bocas del Toro ($8,360,628) y Darién ($2,163,288).
A pesar del ligero repunte en el valor total de las obras, la extensión física de las construcciones particulares experimentó una contracción, registrando un total de 2,174,082 m², lo que equivale a un descenso del 8.1% en relación con el 2024.
Matriz energética y servicios básicos
Finalmente, la matriz energética y los servicios públicos mostraron movimientos relevantes.
La oferta de electricidad aumentó un 3.1%, impulsada principalmente por la generación solar (28.8%), eólica (9.4%), hidráulica (0.3%) y la autogeneración (481.1%), mientras que la generación térmica cayó un 4.8% y la importación retrocedió un 5.6%. En cuanto al destino de la energía, la exportación subió un 98.5% y el uso por generadores un 12.9%, al tiempo que las pérdidas en transmisión y distribución se redujeron un 11.0%.
El consumo de gas creció un 2.9% a nivel nacional, con incrementos en Panamá (3.0%), Panamá Oeste (2.8%), Chiriquí (4.3%), Coclé (1.9%), Colón (1.7%), Veraguas (3.4%), Bocas del Toro (2.3%), Herrera (1.4%), Los Santos (2.6%) y Darién (1.0%).
En cuanto al agua potable, la producción llegó a 141.3 millones de galones y la compra sumó 49.7 millones; el consumo total cayó un 0.2% (120.2 millones de galones), registrando bajas en el sector residencial (-0.2%), comercial (-0.2%) y público (-0.9%), mientras que el consumo industrial aumentó un 1.4%.
Desempeño acumulado a agosto de 2026
Otro informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sobre los principales indicadores económicos detalla el comportamiento de la industria manufacturera durante los primeros ocho meses de 2026.
De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y agosto se registraron incrementos en el sacrificio de ganado (medido en cabezas), con alzas del 2.4% en el sector vacuno y del 12.3% en el porcino, mientras que la producción de pollo creció un 2.3%. Asimismo, mostraron un repunte significativo la producción de derivados del tomate (31.7%) y la sal (33.4%).
En el rubro de las bebidas alcohólicas, la producción global avanzó un 11.0%, impulsada por el crecimiento en la elaboración de cerveza (11.5%), seco (4.4%) y ginebra (8.9%).
En contraste, la fabricación de ron cayó un 6.0%, mientras que la categoría de otros licores (que abarca vodka, coñac, anís, vino y whisky) sufrió una contracción del 6.1%. Por su parte, la producción de bebidas gaseosas no cuenta con información disponible para este período.
Finalmente, el sector lácteo continuó en terreno negativo: la leche evaporada, condensada y en polvo se redujo un 23.6%, la leche pasteurizada retrocedió un 7.1% y la leche natural destinada a la elaboración de productos conexos cayó un 7.8%.
A su vez, la producción de azúcar experimentó un descenso del 9.4%, un comportamiento condicionado por la estacionalidad de la zafra cañera, que se desarrolla concentrada entre enero y abril.
Proyecciones
En una reciente publicación de La Estrella de Panamá, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) estimó un crecimiento de entre 4% y 4.5%, siempre que las condiciones internacionales no se tornen más complicadas.
“En el sector industrial posiblemente estaremos creciendo a la par del crecimiento económico, quizás un poquito por debajo, pero más o menos entre un 4% y un 4.5% es la expectativa para este año”, anticipó Jurado.
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