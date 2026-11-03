Producción manufacturera: ¿qué sectores sostienen la industria?

El desempeño de la industria manufacturera y los sectores productivos clave durante el 2025 reflejó un comportamiento mixto al compararse con las cifras del año anterior. Entre contrastes marcados por rubros en franco crecimiento y reducciones drásticas en otras líneas de producción, el aparato industrial del país presentó dinámicas diferenciadas en manufactura, energía, construcción y servicios básicos. En la industria manufacturera, el procesamiento de alimentos y bebidas mostró variaciones dispares, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. En el terreno positivo, la producción de yogur lideró los incrementos con un alza del 25.1%, seguida por los helados (11.1%), la producción de agua embotellada (9.3%), las bebidas lácteas (8.9%) y los quesos (2.0%). En contraste, diversos productos de consumo masivo registraron reducciones en sus niveles de producción. La leche condensada, evaporada y en polvo descendió un 21.2%, mientras que la leche pasteurizada disminuyó un 11.2% y otros derivados lácteos cayeron un 0.4%. En el segmento de salsas y condimentos, la pasta de tomate retrocedió un 17.3%, la melaza un 15.7%, la salsa kétchup un 9.7%, el concentrado de tomate un 8.9% y la salsa de tomate un 7.4%. Asimismo, la sal registró un descenso del 18.4% y el azúcar bajó un 1.5%. Los ajustes más severos del sector agroindustrial se concentraron en los derivados pesqueros: la producción de harina de pescado cayó un 59.8%, mientras que el aceite de pescado sufrió una contracción del 84.8%. Por su parte, la producción total de bebidas alcohólicas en la República alcanzó los 266,737,494 litros durante el 2025, lo que representó una disminución global del 6.2% frente al 2024. Por tipo de bebida, los descensos estuvieron liderados por el ron, que cayó un 60.4%, la ginebra con una baja del 21.6%, el seco con un -4.6% y la cerveza —el rubro de mayor volumen— que retrocedió un 3.7%. En contraposición, algunas líneas mostraron incrementos notables: el vodka creció un 148.7%, el whisky un 41.0%, el coñac un 26.7% y el vino un 17.0%.

Valor de las construcciones En el sector de la edificación, el valor total de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares —calculado a partir de los permisos de construcción concedidos en la República— sumó $1,317,283,048, lo que significó una variación positiva del 1.2% en comparación con el período previo. El desglose por tipo de obra revela que las edificaciones residenciales alcanzaron los $862,976,510 (una caída del 2.9%), mientras que las no residenciales sumaron $454,306,538 (un incremento del 9.9%).