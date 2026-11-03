Las noticias más destacadas de Panamá y el mundo este 3 de noviembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 3 de noviembre de 2026 por acontecimientos nacionales e internacionales. Entre las noticias más destacadas se encuentran:

- Panamá conmemora 123 años de vida republicana: Este 3 de noviembre, el país celebra los 123 años de separación de Colombia y el inicio de su vida republicana.

- Trump felicita a Panamá por sus 123 años de vida republicana: El presidente de Estados Unidos envió un mensaje al mandatario José Raúl Mulino, en el que destacó la relación bilateral y se refirió al futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal.

- Panamá y España modernizan sus relaciones diplomáticas: Ambos países firmaron en Madrid un nuevo Tratado General de Amistad y Cooperación, que sustituye el acuerdo vigente desde 1953.

- Sismo de magnitud 5,6 sacude Colombia: El movimiento telúrico se registró durante la madrugada de este martes, con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima.

- Panamá necesitaría hasta $3 millones para implementar un sistema de alerta sísmica: El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor A. Luque, indicó que la inversión requerida estaría entre $1.5 millones y $3 millones.

- Fallece futbolista español tras emergencia médica durante un partido: Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, murió este martes luego de sufrir una emergencia médica durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre.