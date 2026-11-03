Fútbol español de luto: muere Jesús de Miguel a los 30 años luego de una brutal jugada

El futbolista español Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre, después de sufrir una emergencia médica durante un partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, este 2 de noviembre, detalló Radio Francia Internacional. El CD Tenerife confirmó el fallecimiento del delantero a través de un comunicado, en el que informó que la muerte se produjo a las 8:00 a.m. (7:00 GMT).

“Con el corazón roto, con un nudo en la garganta e incapaces de creer que esto sea real, el CD Tenerife anuncia el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”, expresó el club.

Radio Francia Internacional recordó que el incidente ocurrió cerca del final del encuentro, cuando el marcador estaba empatado 2-2. Durante una acción de juego, el portero internacional de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, salió de su portería para despejar el balón y cometió una falta sobre De Miguel en el centro del campo. Owono fue expulsado y el partido quedó suspendido.

De acuerdo con medios españoles citados en la información de RFI, De Miguel sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado en el terreno de juego. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos. El Tenerife informó que el estado neurológico del jugador había empeorado antes de confirmarse su fallecimiento.

Investigación sobre lo ocurrido