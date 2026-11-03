Choque de dos helicópteros cerca del Everest deja un muerto y tres heridos

La colisión de dos helicópteros en las inmediaciones del campamento base del monte Everest, en Nepal, dejó una persona muerta y otras tres heridas, entre ellas los pilotos de ambas aeronaves.

Según dio a conocer EL PAÍS, el accidente ocurrió la mañana de este martes 3 de noviembre, cuando los helicópteros se disponían a aterrizar en el helipuerto de Pheriche, ubicado a unos 4.300 metros de altitud. El impacto se registró a las 8:11 a. m., hora local.