Choque de dos helicópteros cerca del Everest deja un muerto y tres heridos

La colisión de dos helicópteros en las inmediaciones del campamento base del monte Everest, en Nepal, dejó una persona muerta y otras tres heridas, entre ellas los pilotos de ambas aeronaves.
Según dio a conocer EL PAÍS, el accidente ocurrió la mañana de este martes 3 de noviembre, cuando los helicópteros se disponían a aterrizar en el helipuerto de Pheriche, ubicado a unos 4.300 metros de altitud. El impacto se registró a las 8:11 a. m., hora local.
Según el medio, la víctima mortal es un turista de nacionalidad india, mientras que entre los heridos se encuentra otro turista neozelandés y los pilotos de ambas aeronaves. Los afectados fueron trasladados a un hospital, donde permanecen bajo atención médica y en condición estable, según las autoridades policiales.
Las aeronaves pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la región del Everest, y la otra trasladaba únicamente mercancías.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...