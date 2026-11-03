San Miguelito inicia las festividades patrias con homenaje a estudiantes y ciudadanos destacados

El distrito de San Miguelito dio inicio a las celebraciones de las fiestas patrias con un acto protocolar realizado en la sede del Consejo Municipal, donde se rindió homenaje a estudiantes y ciudadanos destacados por sus aportes a la comunidad. La actividad, organizada por el Ministerio de Educación, incluyó presentaciones de bandas estudiantiles que recorrieron la avenida, llenando de música y fervor patriótico las calles del distrito.

Durante el acto, el orador invitado, el profesor de Historia José Blas Álvaro, destacó la importancia histórica del 3 de noviembre, fecha que marcó un cambio en el rumbo del país. Asimismo, recordó otras gestas nacionales, como los acontecimientos del 9 de enero de 1964 y las luchas estudiantiles que contribuyeron a la defensa de la soberanía panameña.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, señaló que las festividades patrias representan una oportunidad para resaltar los aspectos positivos del distrito y reconocer a quienes han dejado en alto el nombre de Panamá, especialmente estudiantes que se han destacado en el deporte y el ámbito académico.

También destacó la trayectoria de ciudadanos ejemplares que han dedicado sus vidas a promover la educación, el deporte y las tradiciones folclóricas entre las nuevas generaciones.

En tanto, la directora regional de Educación de San Miguelito, Aymeth Espinosa, explicó que la decisión de realizar el desfile fue difícil, tomando en consideración la situación que atraviesan las comunidades afectadas por el terremoto en la región de Azuero.

Sin embargo, indicó que también se tomó en cuenta el esfuerzo económico que habían realizado muchos padres de familia para preparar a sus hijos, así como el reconocimiento que los centros educativos tenían previsto brindar a sus estudiantes más destacados durante estas fechas.