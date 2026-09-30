Conoce lo que dijo Netanyahu tras un incidente de seguridad en un vuelo de Dubái a Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó este miércoles de un “incidente de seguridad muy grave” ocurrido a bordo de un vuelo de flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según Netanyahu, uno de los pilotos apuñaló al otro y, aparentemente, intentó estrellar la aeronave con todos los pasajeros a bordo.

El vuelo FZ1073, operado con un Boeing 737 MAX 8, transportaba a más de 170 pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

Netanyahu aseguró que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para reducir al presunto atacante y permitir que otros pilotos recuperaran el control de la aeronave, según Reuters.

Menciona Associated Press qué, el primer ministro israelí elogió especialmente a quienes participaron en la intervención y destacó su “ingenio y valentía”.

Según su versión, la actuación de los pasajeros evitó una posible tragedia.

Netanyahu también señaló que había ordenado reforzar las medidas de seguridad frente a posibles amenazas adicionales contra vuelos israelíes y otras aeronaves que lleguen al país.

Por el momento, las autoridades saudíes e israelíes investigan lo ocurrido mientras se coordinan las gestiones para el regreso de los pasajeros a Israel.