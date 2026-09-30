Feriados en Panamá 2026: estas son las últimas fechas del año

Los últimos meses de 2026 estarán marcados por varias fechas de descanso obligatorio en Panamá, especialmente durante noviembre, uno de los meses con mayor cantidad de días festivos en el calendario nacional. De acuerdo con el calendario de feriados, noviembre contará con cuatro fechas conmemorativas, mientras que diciembre tendrá tres días establecidos como feriados.

Últimos feriados del año 2026

Feriados de noviembre Noviembre será uno de los meses con más días feriados en Panamá durante 2026. Estas son las fechas que contempla el calendario:

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Estas fechas forman parte de las celebraciones patrióticas que se desarrollan durante el denominado Mes de la Patria. Feriados de diciembre En diciembre también habrá tres fechas reconocidas como días feriados:

8 de diciembre: Día de las Madres.

20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá.

25 de diciembre: Navidad.