Feriados en Panamá 2026: estas son las últimas fechas del año

Los últimos meses de 2026 estarán marcados por varias fechas de descanso obligatorio en Panamá, especialmente durante noviembre, uno de los meses con mayor cantidad de días festivos en el calendario nacional.
De acuerdo con el calendario de feriados, noviembre contará con cuatro fechas conmemorativas, mientras que diciembre tendrá tres días establecidos como feriados.
Feriados de noviembre
Noviembre será uno de los meses con más días feriados en Panamá durante 2026. Estas son las fechas que contempla el calendario:
Estas fechas forman parte de las celebraciones patrióticas que se desarrollan durante el denominado Mes de la Patria.
Feriados de diciembre
En diciembre también habrá tres fechas reconocidas como días feriados:
El 20 de diciembre corresponde a la conmemoración de las víctimas de la invasión estadounidense de 1989 y forma parte del calendario oficial de fechas de descanso.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...