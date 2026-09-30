Desde octubre, conductores deberán presentar examen antidrogas para trámites de licencias

A partir del 1 de octubre de 2026, entrará en vigencia un cambio anunciado por Sertracen relacionado con el examen de consumo de estupefacientes requerido para determinados trámites de licencias de conducir.

De acuerdo con el comunicado publicado por Sertracen, el período de vigencia del examen pasará de seis meses a un mes para los trámites relacionados con las licencias tipo D, E1, E2, E3, F, G, H, I y J.

La medida aplicará a las nuevas solicitudes que se presenten a partir del 1 de octubre de 2026, por lo que los conductores deberán tomar en cuenta la fecha de emisión del examen al momento de realizar el trámite.

Actualmente, la información publicada por Sertracen mantiene una vigencia de seis meses para este examen en varios de estos trámites.

El reglamento de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establece que las licencias de categorías superiores, entre ellas E1, E2, E3, F, G, H, I y J, requieren un resultado negativo del examen de consumo de estupefacientes para determinados procesos de obtención y renovación, según Transito Panamá.

La modificación implica que quienes realicen estos trámites deberán contar con un examen con una antigüedad no mayor a un mes, según el comunicado divulgado por Sertracen.