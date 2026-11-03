Fiscalía de Chiriquí investiga ataque mortal contra un hombre de 67 años en Bugaba

Un hombre, de 67 años, falleció luego de ser atacado este lunes 2 de noviembre en el sector de Dulce Hogar, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Así lo reveló la mañana de este martes 3 de noviembre la Procuraduría General de la Nación (PGN), que informó que, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí se mantiene una investigación por este hecho, que tuvo lugar en la residencia de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones de la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio, por este caso fue aprehendido en flagrancia un hombre, de 44 años, quien presuntamente estaría vinculado con la agresión que ocasionó la muerte del adulto mayor.

Según la investigación preliminar, la víctima era tío del presunto implicado.

La Fiscalía Regional de Chiriquí adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.