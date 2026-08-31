Detienen a un hombre por accidente donde fallecieron dos agentes del SENAN

Un hombre de 21 años fue aprehendido por las autoridades tras el accidente de tránsito ocurrido el domingo 30 de agosto en el sector de Costa Arriba, provincia de Colón, donde murieron dos miembros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).
De acuerdo con la Policía Nacional, el joven estaría presuntamente vinculado a la comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes.
La aprehensión se realizó en coordinación con el Ministerio Público, que adelanta las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.
El hecho dejó como saldo la muerte de los dos integrantes del SENAN. La Policía Nacional informó sobre la aprehensión este lunes 31 de agosto.
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