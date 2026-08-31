Detienen a un hombre por accidente donde fallecieron dos agentes del SENAN

Un hombre de 21 años fue aprehendido por las autoridades tras el accidente de tránsito ocurrido el domingo 30 de agosto en el sector de Costa Arriba, provincia de Colón, donde murieron dos miembros del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

De acuerdo con la Policía Nacional, el joven estaría presuntamente vinculado a la comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes.