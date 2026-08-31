El fin de una era: Los números y récords que deja Messi con Argentina

El fin de una época ha llegado. El delantero Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina. La final perdida ante España en el Mundial 2026 fue el último partido que disputó el jugador de 39 años con la camiseta albiceleste.

Más allá del retiro de Messi, el jugador que visitó por 21 años la camiseta de su selección nacional, dejó números prácticamente inalcanzables a corto y mediano plazo. El delantero del Inter Miami dejó la vara muy alta para la nueva generación de futbolistas que se viene asomando.

Desde su debut en el 2005 ante Hungría en un duelo amistoso, Messi llegó a vestir la camiseta albiceleste en 207 ocasiones en los que llegó anotar 125 goles y repartir 65 asistencias entre amistosos, Copa América, Eliminatoria, Mundial y Finalissima.

Estos números lo colocaron a la altura de grandes futbolistas de su país como Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Sergio Agüero, Hernán Crespo, entre otros.

Messi se despide siendo el máximo goleador en toda la historia de la selección, así como también como el jugador con más presencias en el combinado. Sumado a ello, es en estos momentos el argentino con más goles en una Copa del Mundo con 21 tantos, así como el máximo anotador en unas Eliminatorias con 36 anotaciones. Messi igualmente es el único argentino en disputar hasta seis Eliminatorias, clasificando al Mundial en cada una de ellas.

A nivel de títulos, Messi puede presumir ser uno de los jugadores de su país con el palmarés más completo. Con la selección sub-20 alzó el Mundial de la categoría en el 2005 siendo figura en aquella final contra Nigeria. En el 2008 se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Beijing con el combinado sub-23.

A nivel mayor, tras muchos resultados negativos como perder de manera consecutiva dos ediciones de Copa América (2015 y 2016) y el Mundial en Brasil 2014. Messi recogió los frutos de su sentido de resistencia y nunca rendirse. Fue campeón de la Copa América 2021 y 2024, se coronó en Wembley con la Finalissima ante Italia en el 2023 y la cereza del pastel lo consiguió en Catar cuando levantó la Copa del Mundo en Catar 2022.

Todo esto lo consiguió a pesar de ponerle una pausa en su trayectoria en la selección tras un breve retiro del equipo en el 2016 luego de perder aquella Copa América en el 2016. “Ya está. Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, lo deseé, no se me dio, pero creo que ya está”, llegó a decir el argentino.