Caso diplomas falsos: dictan cárcel y arresto domiciliario para 25 aprehendidos

La Procuraduría General de la Nación, mediante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, logró que el Tribunal de Garantías aplicara medidas cautelares a 25 personas aprehendidas durante la ‘Operación Credenciales 1.0’.

Como resultado de las audiencias de solicitudes múltiples desarrolladas durante cuatro días consecutivos, se decretó la detención provisional de 12 de los implicados, mientras que a los 13 restantes se les dictó retención domiciliaria. Asimismo, las autoridades lograron la legalización de 24 aprehensiones y la formulación formal de imputaciones.

A los procesados se les vincula con la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos: falsificación de documentos en general, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

El operativo se llevó a cabo el pasado 26 de agosto en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Las diligencias contaron con el despliegue de la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Esta acción penal tuvo su origen en denuncias interpuestas por el Ministerio de Educación (MEDUCA) tras detectar irregularidades en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), herramienta empleada en los Concursos de Nombramiento Docente.

Las investigaciones señalan la existencia de una red criminal dedicada a la confección y venta expedita de diplomas, créditos y títulos falsos, usurpando fraudulentamente el nombre de prestigiosas universidades del país.