Caso Jafet González: aprehenden a un cuarto adolescente en Veraguas; ya son seis los vinculados

La investigación por la desaparición y homicidio del conductor de una plataforma digital Jafet González suma un nuevo detenido, luego de que la Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas lograra la aprehensión de un cuarto menor de edad presuntamente relacionado con el caso.

La diligencia fue desarrollada por el Ministerio Público, con apoyo de sus brazos auxiliares. El adolescente permanece a la espera de su audiencia de garantías, en la que la Fiscalía solicitará la imputación de cargos correspondiente.

Con esta nueva aprehensión, asciende a seis el número de personas vinculadas a la investigación: cuatro adolescentes, de los cuales tres ya enfrentan la medida cautelar de detención provisional, y dos adultos de 18 y 19 años.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, todos los implicados son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.