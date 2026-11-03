Trump envía mensaje a Mulino y se refiere al futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de vida republicana de Panamá, en el que destacó la relación bilateral entre ambos países y se refirió al futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal.
En la carta, Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos y manifestó su interés en mantener el respaldo y la cooperación entre ambas naciones.
“Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo firmemente a su lado”, expresó.
El mandatario estadounidense también hizo referencia a la asistencia brindada por su país tras el terremoto que afectó a Panamá. Según señaló, Estados Unidos proporcionó apoyo humanitario, logístico y técnico “a tan solo 24 horas del incidente”.
“Estoy orgulloso de nuestra amistad cada vez más profunda, la cual ha permitido que proveamos a panameños afectados por el terremoto con asistencia humanitaria, logística y técnica sin precedentes a tan solo 24 horas del incidente”, escribió.
Uno de los aspectos que señaló fue el fallo de la Corte Suprema de Justica sobre los puertos de Balboa Y cristóbal. Trump elogió al gobierno panameño por acatar la desición del máximo tribunal y sostuvo que esta medida contribuye a fortalecer la confianza de los inversionistas.
“Igualmente, elogiamos a su administración por acatar el fallo soberano de su Corte Suprema independiente referentes a los puertos de Balboa y Cristóbal, reforzando la confianza de los inversionistas en sus cortes y abriendo su sector marítimo a inversionistas confiables”, indicó en la carta.
En materia de seguridad, Trump destacó la participación de Panamá en iniciativas regionales como la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica. También mencionó los ejercicios militares Panamax, que, según el mensaje, se realizaron de manera presencial por primera vez en 14 años.
De cara al próximo año, el presidente estadounidense manifestó su intención de profundizar la cooperación en seguridad para proteger el Canal de Panamá y el hemisferio, así como explorar nuevas oportunidades económicas.
“En el año que viene, espero poder seguir profundizando nuestros esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal y nuestro hemisferio, así como seguir descubriendo nuevas oportunidades económicas juntos, particularmente a medida que Panamá avanza hacia inversiones históricas en el Canal y demás infraestructura crítica” , expresó.
Trump concluyó su mensaje con sus mejores deseos para el pueblo panameño durante la celebración de los 123 años de vida republicana.
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