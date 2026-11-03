Trump envía mensaje a Mulino y se refiere al futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de vida republicana de Panamá, en el que destacó la relación bilateral entre ambos países y se refirió al futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En la carta, Trump calificó a Panamá como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos y manifestó su interés en mantener el respaldo y la cooperación entre ambas naciones.

“Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo firmemente a su lado”, expresó.

El mandatario estadounidense también hizo referencia a la asistencia brindada por su país tras el terremoto que afectó a Panamá. Según señaló, Estados Unidos proporcionó apoyo humanitario, logístico y técnico “a tan solo 24 horas del incidente”.

“Estoy orgulloso de nuestra amistad cada vez más profunda, la cual ha permitido que proveamos a panameños afectados por el terremoto con asistencia humanitaria, logística y técnica sin precedentes a tan solo 24 horas del incidente”, escribió.