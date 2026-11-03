Monseñor Ulloa lanza un mensaje a las autoridades: ‘Las necesidades del pueblo no tienen calendario electoral’

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a las autoridades del país a mantener la cercanía con la población, atender sus necesidades y colocar el bienestar de las personas por encima de las contiendas políticas y electorales.

Durante el Te Deum celebrado este 3 de noviembre de 2026, en el marco de las fiestas patrias, Ulloa reconoció los esfuerzos de quienes ejercen responsabilidades públicas, pero recordó que la misión de la política va más allá de las campañas electorales y las disputas por el poder.

“Las necesidades de nuestro pueblo no tienen calendario electoral”, expresó el arzobispo, al referirse a las dificultades que enfrentan las familias panameñas y a la importancia de que las instituciones respondan oportunamente a sus necesidades.

En su mensaje, monseñor Ulloa mencionó situaciones como las de las familias que han perdido sus hogares y los padres que diariamente luchan por sacar adelante a sus hijos, quienes, dijo, necesitan respuestas, cercanía y esperanza.

El líder religioso insistió en que gobernar y servir a la nación no es una tarea sencilla, especialmente en momentos de dificultad, por lo que reconoció el trabajo de los funcionarios que, desde distintas responsabilidades públicas, contribuyen al bienestar de la población.

Sin embargo, subrayó que la verdadera grandeza de quienes ejercen autoridad no está en las disputas por el poder, sino en su capacidad de servir y escuchar a la ciudadanía.

“Recordémonos todos, comenzando por quienes tenemos una responsabilidad de servicio, que la verdadera grandeza de la autoridad está en servir y en poner siempre a las personas en el centro de sus decisiones”, manifestó.

A la ceremonia religiosa asistieron el presidente de la República, José Raúl Mulino; miembros de su gabinete, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y otras autoridades nacionales, como parte de las actividades conmemorativas del 3 de noviembre.