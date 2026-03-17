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Economía

Cámara de Comercio: ‘Arbitrajes internacionales no frenan inversión extranjera en Panamá’

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/03/2026 15:25
El empresario reaccionó así cuando PPC denunció este lunes que Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, semanas después de la toma de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aseguró que los procesos de arbitraje internacional por temas de inversión no deben interpretarse como un freno para la llegada de nuevas empresas multinacionales al país.

Arias recordó que el origen de la situación se encuentra en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company (PCC), un hecho que, según dijo, “como panameños tenemos que acatar”.

En ese contexto, destacó la transición ordenada en la operación de dos de los principales puertos del país, donde el cambio de operador apenas generó retrasos de tres días en la entrega de mercancías.

Sobre los arbitrajes, afirmó: “Estoy convencido de que Panamá está preparado para los mismos. Si la parte legal se ha preparado de la misma manera que se preparó la operación de puertos, me siento cómodo de que el país sabrá responder como corresponde”.

El empresario reaccionó así cuando PPC denunció este lunes que Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, semanas después de la toma de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

La empresa a través de un comunicado señaló que las acciones del Estado reflejan un incumplimiento del estado de derecho y un trato desfavorable hacia inversionistas internacionales.

Según PPC, Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional iniciado por la compañía ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo plazo venció el 13 de marzo.

El Estado habría solicitado una extensión alegando falta de preparación y ausencia de representación legal, pese a que previamente anunció haber trabajado durante un año en un plan para los puertos.

El dirigente empresarial subrayó que los procesos de arbitraje se manejan con discreción y no deben ventilarse públicamente, ya que podrían alterar las negociaciones. “Panamá estará listo para llevar estos arbitrajes como Dios manda”, añadió.

Respecto al impacto en la atracción de inversión extranjera, Arias reconoció que los arbitrajes generan inquietud, pero no han frenado el interés de las multinacionales: “Decir que no impacta sería mentir, pero la realidad es que las empresas siguen viniendo. Hoy mismo atendimos a dos compañías internacionales interesadas en invertir en Panamá”.

El presidente de la Cámara resaltó que las dos empresas que actualmente administran los puertos no son panameñas, lo que demuestra la confianza de inversionistas extranjeros en el país.

Además, señaló que Panamá continúa recibiendo propuestas para participar en futuros proyectos logísticos vinculados al Canal.

Sobre el caso de la mina, Arias insistió en que se trata de un tema pendiente que debe resolverse este año, una vez concluya la auditoría integral de más de 200 puntos y con el apoyo de expertos internacionales.

“La mina no se ha ido, está en Panamá y alguien tendrá que administrarla, sea para abrirla o cerrarla. Lo importante es que todos los panameños resulten beneficiados”, puntualizó.

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