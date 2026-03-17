Cámara de Comercio: ‘Arbitrajes internacionales no frenan inversión extranjera en Panamá’

El dirigente empresarial subrayó que los procesos de arbitraje se manejan con discreción y no deben ventilarse públicamente, ya que podrían alterar las negociaciones. <i><b>'Panamá estará listo para llevar estos arbitrajes como Dios manda',</b></i> añadió.Respecto al impacto en la atracción de inversión extranjera, Arias reconoció que los arbitrajes generan inquietud, pero no han frenado el interés de las multinacionales: '<i><b>Decir que no impacta sería mentir, pero la realidad es que las empresas siguen viniendo. Hoy mismo atendimos a dos compañías internacionales interesadas en invertir en Panamá'.</b></i>El presidente de la Cámara resaltó que las dos empresas que actualmente administran los puertos no son panameñas, lo que demuestra la confianza de inversionistas extranjeros en el país. Además, señaló que Panamá continúa recibiendo propuestas para participar en futuros proyectos logísticos vinculados al Canal.Sobre el caso de la mina, Arias insistió en que se trata de un tema pendiente que debe resolverse este año, una vez concluya la auditoría integral de más de 200 puntos y con el apoyo de expertos internacionales. <i><b>'La mina no se ha ido, está en Panamá y alguien tendrá que administrarla, sea para abrirla o cerrarla. Lo importante es que todos los panameños resulten beneficiados',</b></i> puntualizó.