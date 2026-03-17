Cámara de Comercio: ‘Arbitrajes internacionales no frenan inversión extranjera en Panamá’

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aseguró que los procesos de arbitraje internacional por temas de inversión no deben interpretarse como un freno para la llegada de nuevas empresas multinacionales al país. Arias recordó que el origen de la situación se encuentra en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company (PCC), un hecho que, según dijo, “como panameños tenemos que acatar”. En ese contexto, destacó la transición ordenada en la operación de dos de los principales puertos del país, donde el cambio de operador apenas generó retrasos de tres días en la entrega de mercancías. Sobre los arbitrajes, afirmó: “Estoy convencido de que Panamá está preparado para los mismos. Si la parte legal se ha preparado de la misma manera que se preparó la operación de puertos, me siento cómodo de que el país sabrá responder como corresponde”.

El empresario reaccionó así cuando PPC denunció este lunes que Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera, semanas después de la toma de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal. La empresa a través de un comunicado señaló que las acciones del Estado reflejan un incumplimiento del estado de derecho y un trato desfavorable hacia inversionistas internacionales. Según PPC, Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional iniciado por la compañía ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo plazo venció el 13 de marzo. El Estado habría solicitado una extensión alegando falta de preparación y ausencia de representación legal, pese a que previamente anunció haber trabajado durante un año en un plan para los puertos.