Mulino descarta, por ahora, convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó la mañna de este miércoles 4 de noviembre, por el momento, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, al considerar que no existen asuntos en la agenda que justifiquen un llamado fuera del periodo ordinario.

“No creo que haya nada en la agenda que amerite una sesión extraordinaria. Veremos en el camino qué pasa, pero en este momento no hay”, manifestó el mandatario luego de participar en los actos protocolares del 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios.

Las declaraciones de Mulino se producen luego que este 31 de octubre concluyeran las sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional. Antes de concluir labores aprobaron el Presupuesto General de la Nación y aumento de descuentos a los jubilados.

El presidente dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su posición dependiendo de cómo evolucione la agenda nacional.

Durante su intervención, el gobernante también aprovechó la fecha para enviar un mensaje de felicitación a los panameños y destacar el significado de los símbolos patrios.

“Feliz 4 de noviembre, Día de nuestros Símbolos Patrios, que hoy más que nunca se enarbolan y se lucen en nombre del porvenir de la patria”, expresó.

Asimismo, felicitó a la Banda Republicana, que este año alcanza 154 años de existencia, y destacó su aporte a la cultura y al nacionalismo panameño.

“Quiero felicitar a nuestra extraordinaria Banda Republicana que alcanza 154 años de existencia, siendo un orgullo nacional y un transmisor de cultura y de nacionalismo en música para todo nuestro pueblo”, agregó.