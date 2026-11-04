Irán ante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos: ‘Los estadounidenses dijeron no a la guerra’

Tras las elecciones de medio mandato celebradas en Estados Unidos para renovar escaños del Senado y elegir autoridades locales, entre ellas alcaldes, Irán reaccionó a la derrota del Partido Republicano frente a los demócratas en las urnas. El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe de ese país, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos reflejan el rechazo de los ciudadanos a la guerra, luego de que los demócratas consiguieran una victoria histórica en ambas cámaras del Congreso. “Ya sea por la conciencia o por el costo de la vida, los estadounidenses dijeron no a la guerra y nosotros respaldamos este mensaje”, escribió Qalibaf en su cuenta de X, en su primera reacción a los resultados de los comicios estadounidenses.

Qalibaf afirma que los estadounidenses votaron “no a la guerra” tras victoria demócrata en elecciones de medio mandato. El alto funcionario iraní también advirtió a la Casa Blanca que, si decide ignorar la voluntad de sus ciudadanos para favorecer a sus aliados internacionales y a quienes ejercen presión sobre Washington, enfrentará consecuencias. “Descubrirá que nuestro no viene acompañado de una pesadilla”, expresó. Según la agengia EFE, por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este miércoles que la guerra con Irán influyó en las derrotas republicanas en las elecciones de medio mandato, aunque defendió su gestión del conflicto. Un día antes, Trump confirmó ataques contra la isla iraní de Qeshm, en el sur de Irán, los primeros anunciados por Estados Unidos en casi dos meses, aunque los calificó de “menores”. La agencia EFE también reportó que Trump fue el principal blanco de las consignas y pancartas durante las manifestaciones de este miércoles, realizadas por el aniversario de la toma de la embajada estadounidense. Algunas contenían amenazas con frases como “mataremos a Trump”, mientras que otras lo representaban encarcelado, encadenado o caracterizado como un cerdo.