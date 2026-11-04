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4 de noviembre: Mulino encabeza los actos en honor a los símbolos patrios

Durante la actividad, Mulino felicitó a los estudiantes y a los integrantes de las bandas independientes por el fervor demostrado durante los desfiles patrios.
Durante la actividad, Mulino felicitó a los estudiantes y a los integrantes de las bandas independientes por el fervor demostrado durante los desfiles patrios. Cedida
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Deborah Peña
  • 04/11/2026 10:27
La ceremonia se realizó a las 7:00 a.m. y contó con la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y otras autoridades del Gobierno.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este miércoles 4 de noviembre los actos protocolares por el Día de los Símbolos de la Nación, con la izada del pabellón nacional en el Palacio de las Garzas, en la ciudad de Panamá.

La ceremonia se realizó a las 7:00 a.m. y contó con la participación de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y otras autoridades del Gobierno.

Durante la actividad, Mulino felicitó a los estudiantes y a los integrantes de las bandas independientes por el fervor demostrado durante los desfiles patrios. También dedicó un reconocimiento a la Banda Republicana, que cumple 159 años de trayectoria.

“Hoy más que nunca se enarbolan y se lucen el nombre del porvenir de la patria... Panamá, feliz día de la bandera, sigamos hoy celebrando con orden y con la alegría propia de estos días”, expresó el mandatario.

Como parte de las celebraciones patrias, los desfiles de este miércoles se desarrollan en la vía España, desde las 9:00 a.m., con la participación de bandas escolares e independientes y la presencia de panameños que se acercaron para disfrutar de las presentaciones.

Mulino felicitó a los estudiantes y a los integrantes de las bandas independientes.
Mulino felicitó a los estudiantes y a los integrantes de las bandas independientes. Luis García | La Estrella de Panamá
Mulino dedicó un reconocimiento a la Banda Republicana, que cumple 159 años de trayectoria.
Mulino dedicó un reconocimiento a la Banda Republicana, que cumple 159 años de trayectoria. Luis García | La Estrella de Panamá
Como parte de las celebraciones patrias, los desfiles de este miércoles se desarrollan en la vía España.
Como parte de las celebraciones patrias, los desfiles de este miércoles se desarrollan en la vía España. Luis García | La Estrella de Panamá
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