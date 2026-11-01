Fiestas patrias: CSS refuerza hospitales y servicios de urgencia con alerta verde

La Caja de Seguro Social (CSS) activará una alerta verde institucional durante las fiestas patrias, con la participación de más de 4,000 funcionarios de salud y la disponibilidad de 64 ambulancias equipadas para atender emergencias en todo el país.
El operativo busca garantizar la atención médica continua y oportuna durante las celebraciones y los desfiles patrios, así como reforzar los servicios de urgencias ante cualquier eventualidad.
La institución informó que el personal desplegado incluirá médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, camilleros, radiólogos, farmacéuticos y conductores de ambulancias, entre otros profesionales.
Tres fases de la alerta verde
La CSS estableció tres etapas para la activación de la alerta verde, que abarcarán las principales fechas de las celebraciones patrias de noviembre.
La primera fase comenzará a las 12:00 mediodía del lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta las 7:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre.
La segunda fase, correspondiente a las actividades del 10 de noviembre, iniciará a las 6:00 p.m. del lunes 9 de noviembre y finalizará a las 7:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre.
Mientras que la tercera fase se desarrollará por las celebraciones del 28 de noviembre. Comenzará a las 6:00 p.m. del viernes 27 de noviembre y culminará a las 7:00 a.m. del lunes 30 de noviembre.
El jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (Dengedtp), Carlos Cerrud, indicó que las 64 ambulancias estarán debidamente equipadas y que las instalaciones de salud contarán con los insumos y equipos médicos necesarios para responder a las necesidades de la población.
Cerrud también señaló que la CSS mantendrá presencia en sus instalaciones de salud, albergues y distintos puntos de las zonas afectadas por el sismo, donde continuará proporcionando medicamentos y atención médica.
“Queremos que toda la población se sienta segura y protegida por esta institución”, manifestó el funcionario.
Recomendaciones para los desfiles patrios
Ante las actividades y concentraciones propias de las fiestas patrias, la CSS pidió a la población adoptar medidas de prevención para evitar complicaciones de salud.
Entre las recomendaciones figuran utilizar bloqueador solar, mantenerse hidratado y vigilar a los niños si se visitan playas o ríos.
Asimismo, recordó a los pacientes con enfermedades crónicas la importancia de mantener sus controles médicos y tomar sus medicamentos en los horarios correspondientes.
La institución también instó a la ciudadanía a mantener la calma ante cualquier eventualidad, proteger a sus familias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Para reportar emergencias, la población podrá comunicarse con la CSS a través del 107 o con el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) mediante el 911.
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