Fiestas patrias: CSS refuerza hospitales y servicios de urgencia con alerta verde

La Caja de Seguro Social (CSS) activará una alerta verde institucional durante las fiestas patrias, con la participación de más de 4,000 funcionarios de salud y la disponibilidad de 64 ambulancias equipadas para atender emergencias en todo el país.

El operativo busca garantizar la atención médica continua y oportuna durante las celebraciones y los desfiles patrios, así como reforzar los servicios de urgencias ante cualquier eventualidad.

La institución informó que el personal desplegado incluirá médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, camilleros, radiólogos, farmacéuticos y conductores de ambulancias, entre otros profesionales.

Tres fases de la alerta verde

La CSS estableció tres etapas para la activación de la alerta verde, que abarcarán las principales fechas de las celebraciones patrias de noviembre.

La primera fase comenzará a las 12:00 mediodía del lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta las 7:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre.

La segunda fase, correspondiente a las actividades del 10 de noviembre, iniciará a las 6:00 p.m. del lunes 9 de noviembre y finalizará a las 7:00 a.m. del miércoles 11 de noviembre.

Mientras que la tercera fase se desarrollará por las celebraciones del 28 de noviembre. Comenzará a las 6:00 p.m. del viernes 27 de noviembre y culminará a las 7:00 a.m. del lunes 30 de noviembre.