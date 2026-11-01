Lotería Nacional de Panamá | Resultados del sorteo dominical del 01 de noviembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realiza hoy, 01 de noviembre de 2026, el Sorteo Dominical, que esta dedicado a los 150 años de la Congregación Kol Shearith Israel, la comunidad judía más antigua de Panamá.

Según la entidad, esta conmemoración permite recordar una historia que comenzó en 1876, con la llegada de familias judías sefardíes provenientes del Caribe, y que ha seguido construyéndose junto al país. Su aporte se refleja en la educación, con instituciones como el Instituto Alberto Einstein y el Colegio Isaac Rabin, así como en la vida cultural y la convivencia entre comunidades.

Resultados Oficiales.

Primer premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo premio:

Tercer premio: