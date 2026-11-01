Minsa habilitará parcialmente los cementerios de Soná e Hicaco por el Día de los Difuntos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los cementerios municipales de Soná e Hicaco, en la provincia de Veraguas, abrirán parcialmente este lunes 2 de noviembre para permitir que las familias visiten las tumbas de sus seres queridos durante la conmemoración del Día de los Difuntos.
La medida se adopta mientras se desarrollan trabajos de rehabilitación en las estructuras de ambos cementerios, afectados por el reciente movimiento sísmico.
Según el Minsa, las obras tendrán una duración aproximada de tres meses y buscan garantizar condiciones seguras para el acceso de la población.
Durante la apertura parcial se permitirá el ingreso de un máximo de dos familiares por cada difunto. Debido a que las instalaciones permanecen en construcción, no estarán autorizados los trabajos de limpieza, pintura ni otras intervenciones en las tumbas.
El Minsa también informó sobre las opciones disponibles para los familiares de las 91 personas fallecidas que fueron exhumadas y cuyas urnas se entregaron el 31 de octubre de 2026.
Los familiares tendrán derecho a un osario para depositar las urnas una vez concluyan los trabajos de construcción. Además, quienes tengan una tumba de otro familiar en el cementerio de Soná podrán optar por depositar allí la urna correspondiente.
Para esta última opción, se habilitará el acceso al cementerio de Soná este 1 de noviembre, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., bajo los protocolos de seguridad establecidos.
La entidad confirmó que ambos cementerios permanecerán totalmente cerrados a partir del 3 de noviembre y hasta nuevo aviso, mientras continúan las labores de rehabilitación.
Para consultas u orientación adicional, los familiares pueden comunicarse con el Minsa al teléfono 512-9315.
El ministerio expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que acompañará el proceso con respeto a la dignidad humana y a la memoria de sus seres queridos.
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