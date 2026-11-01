Minsa habilitará parcialmente los cementerios de Soná e Hicaco por el Día de los Difuntos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los cementerios municipales de Soná e Hicaco, en la provincia de Veraguas, abrirán parcialmente este lunes 2 de noviembre para permitir que las familias visiten las tumbas de sus seres queridos durante la conmemoración del Día de los Difuntos.

La medida se adopta mientras se desarrollan trabajos de rehabilitación en las estructuras de ambos cementerios, afectados por el reciente movimiento sísmico.

Según el Minsa, las obras tendrán una duración aproximada de tres meses y buscan garantizar condiciones seguras para el acceso de la población.

Durante la apertura parcial se permitirá el ingreso de un máximo de dos familiares por cada difunto. Debido a que las instalaciones permanecen en construcción, no estarán autorizados los trabajos de limpieza, pintura ni otras intervenciones en las tumbas.