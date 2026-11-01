COP17: Panamá pide pasar de los discursos a la acción para frenar la pérdida de biodiversidad

En el marco de la recién concluida COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, exhortó a los países a pasar de las palabras a los hechos para proteger la naturaleza y enfrentar la acelerada pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Durante su intervención en un evento de la Alianza Global para la Biodiversidad, celebrado en Georgetown, Guyana, Navarro advirtió sobre la urgencia de adoptar medidas efectivas y verificables en materia de conservación. “Estamos destruyendo el mundo; hay que actuar hoy. Nada sustituye la conservación real en el terreno”, afirmó el ministro, al tiempo que señaló que la pérdida de biodiversidad avanza a un ritmo mayor del previsto.

El titular de Ambiente sostuvo que, tras más de tres décadas de conferencias internacionales sobre el tema, es momento de concentrar los esfuerzos en acciones concretas que generen resultados tangibles en el corto plazo. “Hay que dejar atrás los discursos y concentrar nuestros esfuerzos en la implementación real en el terreno y en resultados efectivos, inmediatos y verificables en el menor tiempo posible”, expresó. Como ejemplo de liderazgo en materia ambiental, Navarro destacó el compromiso de Guyana de crear un nuevo parque nacional para proteger un millón de hectáreas. Según dijo, esta iniciativa demuestra que es posible avanzar en la protección de la biodiversidad mediante acciones concretas. “Ustedes están mostrando el camino para proteger el patrimonio natural: con acciones, no con discursos”, manifestó al referirse al proyecto guyanés. Además, planteó que esta extensa área protegida cuente con todos los elementos necesarios para una gestión efectiva, incluyendo guardaparques, señalización, participación comunitaria, reglas claras y una política de cero deforestación. También expresó su deseo de que Guyana continúe ampliando sus metas de conservación en los próximos años.

Durante el encuentro, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, entregó a Panamá el certificado que acredita al país como miembro de la Alianza Global para la Biodiversidad, una plataforma voluntaria impulsada por la nación sudamericana mediante la Declaración de Georgetown de 2025. La iniciativa reúne a gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y representantes del sector privado con el objetivo de fortalecer la conservación de la biodiversidad y ampliar las fuentes de financiamiento para la protección de los ecosistemas. En su intervención, Navarro también destacó los avances alcanzados por Panamá en materia de gestión ambiental durante la administración del presidente José Raúl Mulino. Según detalló, el país pasó de contar con alrededor de 100 guardaparques activos a un total de 724 funcionarios desplegados en áreas protegidas. Añadió que estos trabajadores ahora disponen de contratos formales, uniformes, pagos puntuales y mejores condiciones de trabajo en estaciones y refugios ubicados en zonas remotas. Asimismo, informó que de las 124 áreas protegidas existentes en Panamá, únicamente cinco contaban con dirección al inicio de la actual administración, mientras que actualmente son 65 las que tienen directores designados, con la meta de cubrir la totalidad en el corto plazo. Navarro indicó además que estos responsables participan en un programa especializado para líderes de áreas protegidas de América Latina impartido por la Universidad Estatal de Colorado.