Mulino aspira a que los sismos disminuyan su intensidad en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su esperanza de que las réplicas del sismo registrado el sábado 31 de octubre en Tonosí, provincia de Los Santos, no alcancen la misma intensidad del movimiento telúrico anterior.
”Sí que no lo sentí, pero sí me dijeron que fue muy fuerte”, manifestó este domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día del Niño en el Parque Omar.
Mulino señaló que, según la información disponible, se espera que continúe la actividad sísmica, aunque expresó su deseo de que los próximos movimientos no sean tan fuertes como el registrado el día anterior.
“Espero que no sean tan fuertes como el de ayer, pues gracias a Dios otra vez no volveremos a tener ningún herido ni ningún fallecido”, declaró.
Consultado sobre la asistencia a las familias afectadas por los sismos, el presidente afirmó que el respaldo del Gobierno se mantendrá.
“Sin duda alguna. El apoyo es completo y no se va a detener hasta que cada panameño tenga su casa”, respondió.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó que un sismo de magnitud 6.1 ocurrió el sábado 31 de octubre a las 10:50 a. m., a 18 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.
La entidad indicó que los datos del evento eran preliminares y podían ser actualizados. El movimiento se produjo en medio de la actividad sísmica registrada en el país durante las últimas semanas, luego del terremoto del pasado 9 de octubre.
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