Maná revive sus grandes éxitos en un concierto gratuito que llegará a YouTube

Después de cuatro décadas de trayectoria, la banda mexicana Maná llevará uno de sus conciertos más especiales a millones de seguidores en todo el mundo. En alianza con YouTube y Warner Music, el grupo estrenará el especial ‘Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)’, una producción que se transmitirá en vivo y de forma gratuita el próximo viernes 6 de noviembre. La presentación podrá verse a través del canal oficial de YouTube de Maná, a partir de las 7:30 p.m. (hora de Panamá). Una vez finalizada la transmisión, el concierto permanecerá disponible en la plataforma para quienes deseen verlo bajo demanda. El espectáculo ya fue grabado en el Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Morrison, Colorado (Estados Unidos), un escenario reconocido por su particular formación natural de rocas y por haber recibido a figuras históricas de la música, como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Para Fher Olvera, vocalista de Maná, presentarse en este recinto representó mucho más que una parada dentro de la gira. Fue la materialización de un sueño que comenzó cuando todavía buscaba abrirse camino en la música.

“Fue cumplir un sueño que nació cuando apenas trazaba su camino en la música. Es la historia de cuatro amigos mexicanos que, cuarenta años después, siguen haciendo sus sueños realidad”, expresó el cantante en una nota de prensa. El lanzamiento estará acompañado de un minidocumental exclusivo que recoge la conexión personal de Olvera con el escenario. En él, el músico recuerda cuando tenía 21 años, vivía en Denver (Colorado) y trabajaba lavando platos. Durante aquella etapa contemplaba las formaciones rocosas de Red Rocks y se preguntaba cómo sería tocar algún día en ese lugar.

Décadas después, convertido en el vocalista de una de las agrupaciones latinoamericanas más reconocidas, pudo cumplir aquella aspiración. El concierto reúne algunas de las canciones más representativas de los 40 años de trayectoria de Maná, entre ellas ‘Rayando el sol’, ‘Clavado en un bar’, ‘Labios compartidos’ y ‘Oye mi amor’. La producción cuenta con audio de alta definición y una propuesta visual cinematográfica que busca trasladar la experiencia del emblemático recinto a las pantallas de sus seguidores.

Un año de reconocimientos para Maná

El estreno de este año llega en un año de importantes hitos para la agrupación mexicana. Entre ellos figura su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que, según la nota de prensa, fue vista por 1.200 millones de personas y generó más de 2.900 millones de visualizaciones en formato corto. La exposición también impulsó las reproducciones de ‘Oye mi amor’ en las plataformas de música.