Elecciones de Estados Unidos 2026: triunfos demócratas marcan hitos de diversidad política

Estados Unidos eligió a su primera gobernadora negra, su primer senador musulmán, su primer senador abiertamente gay y su primera gobernadora indígena en unas elecciones de medio mandato que transformaron tanto el equilibrio político como la representación de las minorías en el país. La jornada del 3 de noviembre de 2026, marcada por el descontento hacia la gestión del presidente Donald Trump, dejó una victoria demócrata que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso y abrió paso a una generación de dirigentes con perfiles históricamente ausentes de esos cargos. Para Bill Shiebler, director de estrategia de State Voices, una red de organizaciones que promueven la participación ciudadana, el resultado constituye “una gran reprimenda contra el odio y la división”.

“Presenciamos a un electorado que se identifica cada vez más con sus líderes y con los líderes que surgen de las comunidades a las que ahora representan”, declaró a AFP. “Creo que es parte de la democracia multirracial que funciona como se pretende y no solo como una novedad”, agregó.

Keisha Lance Bottoms y Deb Haaland rompen barreras en las gobernaciones

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos.

La exalcaldesa de Atlanta derrotó al empresario del sector sanitario Rick Jackson y devolvió la gobernación a los demócratas después de más de dos décadas de control republicano. Otro hito se registró en Nuevo México, donde Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y se convirtió en la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora.

Integrante de la comunidad Laguna Pueblo, Haaland ya había marcado un precedente nacional como primera persona indígena estadounidense en ocupar una secretaría del gabinete federal, al dirigir el Departamento del Interior durante la administración de Joe Biden. Su triunfo traslada esa trayectoria de representación al Ejecutivo estatal y suma otro avance para las comunidades indígenas en la política estadounidense.

El Senado tendrá a su primer musulmán y a su primer hombre abiertamente gay

En Míchigan, el médico demócrata Abdul El-Sayed, de 42 años, ganó un escaño y se convirtió en el primer musulmán elegido al Senado de Estados Unidos. El-Sayed movilizó a los votantes con propuestas como la atención médica universal, en una campaña en la que también enfrentó ataques antimusulmanes.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) elogió su perseverancia frente a lo que describió como “interminables ataques islamófobos”. “Nuestras comunidades trabajaron arduamente para asegurarse de que nuestras voces fueran escuchadas y de que estemos debidamente representados en el Senado”, señaló la organización. “Esto es lo que es posible cuando nos presentamos y votamos juntos”. En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas ganó la elección y será el primer hombre abiertamente gay en integrar el Senado estadounidense. Elegido a la Cámara de Representantes en 2018, Pappas ha incorporado la defensa de la igualdad a su mensaje político. “Nadie debería ser discriminado por ser quién es o por a quién ama”, escribió en su portal.

La representación indígena también avanzó en Minnesota, donde la demócrata Peggy Flanagan fue elegida como la primera mujer indígena estadounidense que llegará al Senado.

Texas y California también registran triunfos históricos

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y se convertirá en la primera mujer latina en gobernar ese estado fronterizo.

En California, Xavier Becerra venció al republicano Steve Hilton y será el primer latino elegido por voto popular para encabezar la gobernación. La precisión es relevante: California ya tuvo un gobernador latino, Romualdo Pacheco, quien asumió por sucesión en 1875. El triunfo de Becerra marca, por tanto, el primer acceso electoral de un latino al cargo.

Los resultados amplían la presencia de dirigentes latinos al frente de dos estados clave de Estados Unidos, en una jornada que combinó alternancia política y nuevos precedentes de representación.

Hakeem Jeffries podría protagonizar el siguiente hito

La nueva composición del Congreso también abre la posibilidad de otro acontecimiento histórico. Si el actual líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, consigue los votos necesarios para presidirla, se convertiría en el primer afroamericano en encabezar ese órgano legislativo.

Su llegada a la presidencia de la cámara todavía depende de una votación del nuevo Congreso. Para Shiebler, el significado de la jornada va más allá de las victorias individuales. “Esta fue una elección histórica en la que la gente decidió creer en sí misma y aferrarse de verdad a la esperanza que representa la promesa de este país, rechazando cualquier intento de acallar sus voces”, expresó a AFP.

¿Qué hitos históricos dejaron las elecciones de Estados Unidos de 2026 para las mujeres y las minorías?