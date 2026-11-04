Las raíces panameñas de Byron Donalds, el gobernador electo de Florida

El próximo gobernador de Florida, Byron Donalds, tiene raíces panameñas por parte de su padre y jamaiquinas por parte de su madre. Su historia familiar también está marcada por una infancia en la que fue criado principalmente por su madre, Meredith Brown, quien asumió la responsabilidad del hogar y de su educación junto a sus dos hermanas.
Donalds ha hablado públicamente sobre sus orígenes y la influencia que tuvo su madre en su vida. “Mi madre es jamaiquina, mi padre es panameño”, expresó durante una entrevista en el pódcast The Breakfast Club.
Aunque su padre es panameño, Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York, específicamente en el sector de Crown Heights. Durante su infancia, su padre no estuvo presente de manera activa en su crianza, por lo que creció en un hogar monoparental junto a su madre y sus dos hermanas.
Según su biografía oficial, su madre hizo sacrificios para ofrecerles las mejores oportunidades y ayudarlo a salir adelante. Esa crianza, marcada por el esfuerzo de su madre y la importancia de construir un mejor futuro para las próximas generaciones, ha influido en su vida familiar y en su trayectoria política.
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Byron Donalds es un político del Partido Republicano, nacido el 28 de octubre de 1978 en Brooklyn, Nueva York. Estudió en la Universidad Estatal de Florida (Florida State University), donde obtuvo en 2002 una licenciatura en Finanzas y Mercadeo.
Antes de entrar en la política, trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros. Su carrera política comenzó a tomar fuerza en 2016, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes de Florida, donde participó en asuntos relacionados con educación, seguros y banca.
En 2020 llegó al Congreso de Estados Unidos y, desde enero de 2021, representó al distrito 19 de Florida. Durante su gestión también formó parte de comités vinculados con la supervisión gubernamental y los servicios financieros.
El 3 de noviembre de 2026, Donalds ganó las elecciones a gobernador de Florida frente al demócrata David Jolly. Con este resultado, se convertirá en el primer gobernador afroamericano de ese estado y en el primer republicano afroamericano elegido para dirigir una gobernación en Estados Unidos.
Está previsto que asuma el cargo en enero de 2027, cuando sustituirá al actual gobernador Ron DeSantis. Su llegada a la gobernación marca un nuevo capítulo en su trayectoria política, que también está vinculada a sus raíces panameñas y jamaiquinas.
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