Las raíces panameñas de Byron Donalds, el gobernador electo de Florida

El próximo gobernador de Florida, Byron Donalds, tiene raíces panameñas por parte de su padre y jamaiquinas por parte de su madre. Su historia familiar también está marcada por una infancia en la que fue criado principalmente por su madre, Meredith Brown, quien asumió la responsabilidad del hogar y de su educación junto a sus dos hermanas.

Donalds ha hablado públicamente sobre sus orígenes y la influencia que tuvo su madre en su vida. “Mi madre es jamaiquina, mi padre es panameño”, expresó durante una entrevista en el pódcast The Breakfast Club.

Aunque su padre es panameño, Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York, específicamente en el sector de Crown Heights. Durante su infancia, su padre no estuvo presente de manera activa en su crianza, por lo que creció en un hogar monoparental junto a su madre y sus dos hermanas.

Según su biografía oficial, su madre hizo sacrificios para ofrecerles las mejores oportunidades y ayudarlo a salir adelante. Esa crianza, marcada por el esfuerzo de su madre y la importancia de construir un mejor futuro para las próximas generaciones, ha influido en su vida familiar y en su trayectoria política.