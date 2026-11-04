Terremoto en Panamá: instalan nuevas carpas en Los Santos y se mantienen 113 albergues

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó la mañana de este 4 de noviembre que mantiene las labores de asistencia humanitaria y evaluación de viviendas afectadas por el terremoto.

Además, la entidad destacó que reforzó su despliegue preventivo en las rutas de los desfiles por las fiestas patrias en los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, hasta el 3 de noviembre se habían evaluado 18,334 viviendas y permanecían activos 113 albergues en las provincias afectadas por el movimiento sísmico.

Como parte de las acciones de atención a las familias damnificadas, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general del Sinaproc, Omar Smith Gallardo, acompañados por el gobernador de Coclé, Irving González, realizan recorridos en las comunidades para conocer las necesidades de los afectados y coordinar respuestas con las instituciones del Estado.

Los funcionarios mantienen contacto directo con las familias para dar seguimiento a la asistencia humanitaria e identificar las necesidades prioritarias de quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.

En la provincia de Los Santos, equipos del Sinaproc instalaron este 3 de noviembre nuevas carpas en los distritos afectados.

Las estructuras permitirán ampliar los espacios destinados a la protección y asistencia de las familias afectadas, como parte de las acciones que se mantienen en las comunidades impactadas por el sismo.

Paralelamente, la institución mantiene un operativo preventivo durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, con personal operativo y voluntarios desplegados en las principales rutas de los desfiles en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

El dispositivo incluye puestos de vigilancia, desplazamientos estratégicos y equipos de respuesta para brindar orientación y atender cualquier eventualidad durante las actividades que congregan a estudiantes, delegaciones y miles de ciudadanos.

Además, el Sinaproc indicó que mantiene dos frentes de trabajo: la asistencia humanitaria y evaluación de las comunidades afectadas por el terremoto, y la cobertura preventiva en los puntos de concentración durante las celebraciones nacionales.