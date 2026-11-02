Terremoto marca las Fiestas Patrias: Mulino pide reflexión en las celebraciones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, senaló que las celebraciones patrias de noviembre estarán marcadas por un ambiente de reflexión y solidaridad, debido a las dificultades que atraviesan numerosos panameños afectados por el terremoto.
El mandaterio señaló que recibe este 3 de noviembre y los demás días patrios con sentimientos encontrados, al reconocer que, mientras el país conmemora las fiestas patrias, todavía hay familias que enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.
“Pero recibimos esta fecha, como dije ayer, mitad contento y mitad triste. Porque hay muchos panameños pasándola mal después del terremoto”, dijo.
Mulino indicó que el Gobierno mantiene labores de atención en las zonas afectadas, con el objetivo de que sus habitantes puedan recuperar la normalidad lo antes posible.
En ese sentido, reiteró su compromiso de continuar con los trabajos de recuperación sin distinciones.
Sobre los actos patrios, adelantó que los desfiles folclóricos serán más modestos en comparación con años anteriores y que no se realizarán dianas.
“Así que no es una celebración de jolgorio nacional, sino de mucha reflexión”, puntualizó.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...