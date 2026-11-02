Terremoto marca las Fiestas Patrias: Mulino pide reflexión en las celebraciones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, senaló que las celebraciones patrias de noviembre estarán marcadas por un ambiente de reflexión y solidaridad, debido a las dificultades que atraviesan numerosos panameños afectados por el terremoto.

El mandaterio señaló que recibe este 3 de noviembre y los demás días patrios con sentimientos encontrados, al reconocer que, mientras el país conmemora las fiestas patrias, todavía hay familias que enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

“Pero recibimos esta fecha, como dije ayer, mitad contento y mitad triste. Porque hay muchos panameños pasándola mal después del terremoto”, dijo.