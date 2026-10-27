Mariano Rivera se suma a la ayuda para damnificados con $200 mil

El expelotero panameño Mariano Rivera anunció una donación de $200 mil para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió el interior de Panamá el pasado 9 de octubre. El aporte marca el inicio de la campaña Panama Strong, impulsada a través de la Fundación Mariano Rivera para recaudar fondos destinados a la asistencia humanitaria y la reconstrucción de las comunidades perjudicadas.
La iniciativa busca brindar respaldo a las personas que perdieron sus viviendas y contribuir a que las familias damnificadas puedan recuperar sus hogares y retomar sus actividades cotidianas.
De acuerdo con la evaluación preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 17 de octubre, el desastre dejó 1,952 viviendas perdidas, 26,018 personas directamente afectadas y 3,827 personas alojadas en 55 refugios temporales.
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Una publicación compartida por The Mariano Rivera Foundation (@themarianoriverafoundation)
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Ante este panorama, Rivera hizo un llamado a la ciudadanía, al sector privado y a la comunidad internacional para que se sumen a la campaña mediante donaciones que permitan ampliar el alcance de la ayuda.
A través de Panama Strong, la fundación busca movilizar recursos para atender las necesidades de las familias afectadas y respaldar los esfuerzos de recuperación en las zonas más golpeadas por el movimiento sísmico.
Con esta contribución inicial, el miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown promueve una iniciativa de solidaridad que busca sumar voluntades para apoyar a los panameños que enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas tras la emergencia.
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“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...