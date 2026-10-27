Mariano Rivera se suma a la ayuda para damnificados con $200 mil

El expelotero panameño Mariano Rivera anunció una donación de $200 mil para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió el interior de Panamá el pasado 9 de octubre. El aporte marca el inicio de la campaña Panama Strong, impulsada a través de la Fundación Mariano Rivera para recaudar fondos destinados a la asistencia humanitaria y la reconstrucción de las comunidades perjudicadas.

La iniciativa busca brindar respaldo a las personas que perdieron sus viviendas y contribuir a que las familias damnificadas puedan recuperar sus hogares y retomar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con la evaluación preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 17 de octubre, el desastre dejó 1,952 viviendas perdidas, 26,018 personas directamente afectadas y 3,827 personas alojadas en 55 refugios temporales.