Estados Unidos anuncia cinco muertos en nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes 27 de octubre a cinco personas durante un ataque contra una lancha rápida en el Pacífico oriental, informó el Comando Sur del Ejército estadounidense (Southcom). En un comunicado publicado en la red social X, el organismo indicó que la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo su dirección, contra una embarcación que presuntamente transitaba por rutas utilizadas para el narcotráfico.

El Comando Sur sostuvo que información de inteligencia había confirmado la participación activa de la lancha en el tráfico de drogas. También calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”, pero no divulgó sus identidades ni ofreció detalles sobre el punto exacto del ataque o los países involucrados.

Ataques contra embarcaciones

La operación representa el primer ataque de esta naturaleza desde el 4 de octubre, cuando las fuerzas estadounidenses mataron a cuatro personas en una lancha en el Caribe, también bajo acusaciones de presunto narcotráfico. Según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), desde el inicio de esta campaña militar el año pasado, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 238 personas en 72 embarcaciones.

Las operaciones han generado cuestionamientos de organizaciones civiles y legisladores demócratas y republicanos, que han puesto en duda su legalidad. El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido los ataques al argumentar que Estados Unidos mantiene un «conflicto armado» contra carteles y organizaciones terroristas vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica.

Coalición regional contra el narcotráfico