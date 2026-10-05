Ataque militar de EE.UU. deja cuatro presuntos narcotraficantes muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron este domingo 4 de octubre, una embarcación en el mar Caribe que, según el Comando Sur, estaba vinculada al tráfico de drogas. La operación dejó cuatro personas muertas, identificadas por Washington como presuntos “narcoterroristas”.

La acción estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, que informó que la embarcación era una lancha rápida que transitaba por una ruta considerada habitual para el contrabando de drogas.

El Comando Sur aseguró que el ataque se realizó después de recibir información de inteligencia que supuestamente confirmaba la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no presentaron públicamente evidencias de que la lancha transportara drogas cuando fue atacada.

Un video difundido por el propio comando militar muestra una explosión que destruye una embarcación mientras se desplaza por el agua.