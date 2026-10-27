La Villa de Los Santos suspende desfiles del 1, 3 y 4 de noviembre por terremoto

Las autoridades de La Villa de Los Santos anunciaron la suspensión de los desfiles programados para los días 1, 3 y 4 de noviembre, como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto de este 9 de octubre.

Esa decisión responde a las afectaciones registradas en las provincias de Herrera, Veraguas, Los Santos y Coclé, como consecuencia del terremoto que impactó al país.

Pese a la suspensión de los desfiles, se mantienen previstos los actos protocolares de este 10 de noviembre, fecha en que se conmemora el primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido en 1821.

La vicealcaldesa de La Villa de Los Santos, Zuleyka Salado, informó que la noche del 9 de noviembre se realizará el tradicional canto del Himno Santeño en el parque Rufina Alfaro.

Salado explicó que también se dedicará una hora de silencio en honor a los próceres santeños de 1821 y como muestra de solidaridad con las personas damnificadas por el terremoto.

Con información de Richell Solís Pereira