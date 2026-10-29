Sinaproc actualiza cifras de afectados por el sismo del 9 de octubre

El sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá ha dejado 55,212 personas afectadas, dos fallecidos y 27 lesionados, según el balance preliminar divulgado este jueves 29 de octubre por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con datos actualizados hasta el miércoles 28. El informe detalla que se han evaluado 17,048 viviendas en las zonas impactadas. Además, se reportan daños en 619 centros educativos, 120 instalaciones de salud, 127 edificios gubernamentales, 44 iglesias y 22 puentes. También hay 66 reportes de afectaciones viales que continúan bajo verificación.

Más de 4 mil personas permanecen en albergues por el sismo

Como parte de la respuesta a la emergencia, se han habilitado 135 albergues, donde permanecen 4,428 personas. Entre la población afectada también figuran 166 mujeres embarazadas y 2,242 personas con discapacidad. La asistencia humanitaria ha llegado a 175 comunidades, mediante el traslado de más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas por vía terrestre. Asimismo, se han realizado 38 evacuaciones aéreas.

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