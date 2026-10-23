Se reportan 5,779 personas en albergues y 619 escuelas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 5,779 personas permanecen en 160 albergues habilitados para atender a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

El balance preliminar, con corte a las 9:00 p. m. del jueves 22 de octubre de 2026, también registra 27 personas lesionadas y dos fallecidas, como consecuencia del evento sísmico.

De acuerdo con el comunicado número 20 del Sinaproc, los equipos de respuesta han evaluado 12,365 viviendas, mientras que 40,880 personas figuran en los registros de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe detalla, además, afectaciones en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud. En todo el país se han inspeccionado 853 centros educativos para verificar las condiciones reportadas después del sismo.

Ayuda humanitaria llega a 175 comunidades

Las instituciones que participan en las labores de respuesta han movilizado más de 208,317 libras de ayuda humanitaria por vía aérea y 365 toneladas por vía terrestre.

La asistencia llegó a 175 comunidades, mientras que las autoridades contabilizan 38 evacuaciones aéreas como parte de las operaciones de atención a la población afectada.