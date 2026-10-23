Se reportan 5,779 personas en albergues y 619 escuelas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 5,779 personas permanecen en 160 albergues habilitados para atender a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.
El balance preliminar, con corte a las 9:00 p. m. del jueves 22 de octubre de 2026, también registra 27 personas lesionadas y dos fallecidas, como consecuencia del evento sísmico.
De acuerdo con el comunicado número 20 del Sinaproc, los equipos de respuesta han evaluado 12,365 viviendas, mientras que 40,880 personas figuran en los registros de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
El informe detalla, además, afectaciones en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud. En todo el país se han inspeccionado 853 centros educativos para verificar las condiciones reportadas después del sismo.
Ayuda humanitaria llega a 175 comunidades
Las instituciones que participan en las labores de respuesta han movilizado más de 208,317 libras de ayuda humanitaria por vía aérea y 365 toneladas por vía terrestre.
La asistencia llegó a 175 comunidades, mientras que las autoridades contabilizan 38 evacuaciones aéreas como parte de las operaciones de atención a la población afectada.
El Sinaproc indicó que continúa la verificación de los datos relacionados con las familias afectadas y las necesidades de alojamiento en las provincias impactadas por el terremoto.
La institución advirtió que las cifras son preliminares y pueden variar a medida que se incorporen y validen nuevos reportes de comunidades que aún requieren atención.
Tonosí mantiene puesto de mando y monitoreo de ríos
Como parte de las acciones operativas, todos los centros de operaciones provinciales permanecen activados. También continúa funcionando el puesto de mando en Tonosí, provincia de Los Santos, ubicado en las instalaciones del Banco de Desarrollo Agropecuario.
En este distrito se mantiene el seguimiento diario de las afectaciones y de la atención a las comunidades. Hasta el jueves 22 de octubre, las autoridades reportaron la habilitación de un hospital, la evaluación de 51 puntos y el monitoreo de los ríos mediante drones.
En las labores también participa la unidad canina de búsqueda y rescate del Sinaproc. Además, con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras, se instalaron alrededor de 20 carpas de grandes dimensiones en Tonosí para brindar protección a la población.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá mantiene activo un contingente aproximado de 760 unidades para apoyar las operaciones de respuesta.
El Gobierno señaló que mantiene la coordinación entre las instituciones para atender a las familias afectadas y avanzar en las acciones de recuperación tras el terremoto.
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