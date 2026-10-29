Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, seguirá detenido por presunto enriquecimiento injustificado

Un Juzgado de Garantías confirmó la tarde de este jueves 29 de octubre la detención provisional a Noriel Araúz, ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, se adoptó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción solicitó mantener la medida de privación de libertad.

Además, la jueza de garantía acogió la petición del Ministerio Público al considerar que no existen circunstancias que permitan reducir los riesgos procesales que habían sido valorados anteriormente por el Tribunal de Garantías y confirmados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

En consecuencia, Araúz deberá permanecer bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la Procuraduría, el caso está relacionado con un presunto enriquecimiento injustificado por una cuantía aproximada de $1,322,234, en perjuicio del Estado panameño.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes por el presunto delito.

Araúz fue imputado la tarde de este 10 de julio por un presunto cargo de enriquecimiento injustificado agravado.

Además, los cargos se sustentan en un informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República que indica un presunto enriquecimiento de 1.3 millones de dólares a favor de Araúz sin justificación al comparar los ingresos y egresos del período 2019-2024, cuando ocupó los cargos de asesor técnico de la Dirección de Marina Mercante y luego administrador de la AMP.