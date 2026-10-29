Partidos políticos se unen para evitar sorpresas con la reforma electoral

Los presidentes y representantes de los principales partidos políticos del país comenzaron a mover sus fichas frente al paquete de reformas electorales que se discute en la Asamblea Nacional, con el objetivo de evitar cambios de última hora que puedan afectar las elecciones generales de 2029.
La reunión se realizó en la sede del Partido Popular (PP), bajo la dirección de su presidente, Cirilo Salas, y tuvo como eje central el análisis de temas sensitivos para las organizaciones políticas, como la reducción o el aumento de diputados en algunos circuitos electorales, la figura del voto plancha y el financiamiento público a los partidos mediante el subsidio electoral.
Salas explicó que, aunque corresponde a los diputados votar las reformas en el Legislativo, estos forman parte de colectivos políticos cuyas dirigencias también deben conocer y analizar los cambios que podrían impactar su organización y participación electoral.
“Básicamente, lo que queremos los partidos políticos es que en el 2029 no se den sorpresas de última hora que afecten el buen desenvolvimiento del torneo electoral”, manifestó el presidente del PP.
El dirigente destacó que estos encuentros permiten abordar los puntos más conflictivos con mayor detenimiento, lejos del bullicio y las confrontaciones que suelen marcar los debates en la Asamblea Nacional, con la intención de encontrar puntos de consenso y coordinar la participación de los colectivos en la discusión de las reformas.
Como parte del seguimiento, se prevé realizar una nueva reunión en la sede de otro partido político, que será escogido próximamente. Mientras tanto, se han establecido canales de comunicación entre las dirigencias partidarias y los diputados para mantenerse informados sobre el avance de las propuestas.
En el encuentro participaron, además de Salas, el presidente del PRD, Benicio Robinson; el presidente del Partido Panameñista, Jorge Herrera; la presidenta de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego; el vicepresidente del Molirena, Ricardo Precilla; el diputado Luis Eduardo Camacho; Alma Cortés y Alejandro Pérez, en representación de Realizando Metas, y Jony Guevara, por el partido Alianza.
Con este acercamiento, las dirigencias buscan mantener una posición informada y coordinada ante una reforma electoral que podría tener repercusiones directas en la estructura de los partidos y en las reglas de competencia para los comicios de 2029.
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