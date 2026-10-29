Partidos políticos se unen para evitar sorpresas con la reforma electoral

Los presidentes y representantes de los principales partidos políticos del país comenzaron a mover sus fichas frente al paquete de reformas electorales que se discute en la Asamblea Nacional, con el objetivo de evitar cambios de última hora que puedan afectar las elecciones generales de 2029.

La reunión se realizó en la sede del Partido Popular (PP), bajo la dirección de su presidente, Cirilo Salas, y tuvo como eje central el análisis de temas sensitivos para las organizaciones políticas, como la reducción o el aumento de diputados en algunos circuitos electorales, la figura del voto plancha y el financiamiento público a los partidos mediante el subsidio electoral. Salas explicó que, aunque corresponde a los diputados votar las reformas en el Legislativo, estos forman parte de colectivos políticos cuyas dirigencias también deben conocer y analizar los cambios que podrían impactar su organización y participación electoral. “Básicamente, lo que queremos los partidos políticos es que en el 2029 no se den sorpresas de última hora que afecten el buen desenvolvimiento del torneo electoral”, manifestó el presidente del PP.