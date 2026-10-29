Cristiano Ronaldo firma un hat-trick perfecto y alcanza los 985 goles

Todo parece indicar que solo será cuestión de tiempo para que Cristiano Ronaldo se convierta en el máximo goleador oficial de todos los tiempos. Con el Al-Nassr, el luso volvió aparecer en el marcador y lo hizo a lo grande tras despacharse un hat-trick perfecto en la victoria 5-3 ante el Al-Kholood.

Tras haber sido elegido como el ganador del B.O.A.T (Best Of All Time, por sus siglas en inglés) del Balón de Oro, el portugués llegó a este partido inspirado y así se reflejo en el marcador. “El fútbol pertenece a los aficionados. Gracias a todos. El Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro”, agradeció en sus redes sociales el jugador tras ganar esta distinción.

Contra el Al-Kholood, Cristiano salió al rescate con tres tantos para colocarse en los 985 goles, a tan solo 15 anotaciones de los 1.000, cifra que busca alcanzar antes de su retiro el cual aún no tiene fecha. Sin embargo, el luso ha dicho en varias ocasiones que el final de su carrera está cerca.

Primero con la pierna zurda, después de cabeza y por último con su pierna derecha hábil, el portugués certificó sus tres tantos en lo posicionan más cerca del centenar de tantos. Algo que tan solo Lionel Messi está cerca de alcanzarlo con 936 goles.