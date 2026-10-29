Corredor Sur cerrará accesos entre Paitilla y Costa del Este el 7 y 8 de noviembre

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA SUR, S.A.) informó que varios accesos al Corredor Sur permanecerán cerrados temporalmente entre Paitilla y Costa del Este, debido a los trabajos de vaciado de la losa de concreto del puente que cruza sobre el Tramo Marino, como parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

La restricción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 a.m. del domingo 8 de noviembre de 2026.

Entre los accesos que estarán cerrados figuran la entrada de la Ford en Costa del Este hacia Paitilla, el Tramo Marino en dirección a Paitilla, así como varias entradas hacia Tocumen desde avenida Balboa, Punta Paitilla, vía Israel, Panamá Clinic, Punta Pacífica y Coco del Mar.

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrán habilitados otros accesos, entre ellos las entradas desde vía Israel y Coco del Mar hacia Paitilla, además de conexiones desde Chanis hacia Tocumen y Costa del Este.