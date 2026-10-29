Corredor Sur cerrará accesos entre Paitilla y Costa del Este el 7 y 8 de noviembre

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA SUR, S.A.) informó que varios accesos al Corredor Sur permanecerán cerrados temporalmente entre Paitilla y Costa del Este, debido a los trabajos de vaciado de la losa de concreto del puente que cruza sobre el Tramo Marino, como parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.
La restricción comenzará a las 9:00 p.m. del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta las 10:00 a.m. del domingo 8 de noviembre de 2026.
Entre los accesos que estarán cerrados figuran la entrada de la Ford en Costa del Este hacia Paitilla, el Tramo Marino en dirección a Paitilla, así como varias entradas hacia Tocumen desde avenida Balboa, Punta Paitilla, vía Israel, Panamá Clinic, Punta Pacífica y Coco del Mar.
Durante la ejecución de los trabajos se mantendrán habilitados otros accesos, entre ellos las entradas desde vía Israel y Coco del Mar hacia Paitilla, además de conexiones desde Chanis hacia Tocumen y Costa del Este.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...