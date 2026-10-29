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Información útil

Agroferias del IMA del sábado 31 de octubre: conozca los dos únicos puntos de venta

El IMA realizará agroferias en solo dos puntos este sábado 31 de octubre
El IMA realizará agroferias en solo dos puntos este sábado 31 de octubre IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2026 15:06
El IMA informó dónde estarán sus agroferias este sábado y recordó que los compradores deben presentar su cédula.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los únicos puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 31 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del sábado 31 de octubre

Para este sábado 31 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Antiguo Mercado Público de David en el distrito de David.

-Veraguas: Agencia del IMA en Soná en el distrito de Soná.

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