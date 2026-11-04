Jesús Owono devastado tras fallecimiento de Jesús de Miguel: ‘Están siendo los días más difíciles de mi vida’

Siguen siendo días difíciles para la familia del Tenerife, tras el fallecimiento de Jesús de Miguel durante una jugada del partido contra el FC Andorra en la que quedó involucrado el portero de este último equipo, Jesús Owono .

Tras algunos días de completo silencio, el cancerbero se pronunció en un comunicado publicado por el equipo andorrano, expresando su tristeza y conmoción con los últimos acontecimientos en el fallecimiento de Jesús de Miguel.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”.

“Pienso en él, en su familia y en todas la personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, rezó el comunicado del Andorra.

En esa misma línea, el Andorra pidió en su comunicado “la máxima sensibilidad y respeto”.

Muchas reflexiones han salido tras este trágico hecho que acabó con la vida del delantero del 30 años. En una acción del partido entre el Tenerife y Andorra, durante un contragolpe Owono impactó de manera abrupta en el pecho de Jesús de Miguel.

El jugador tuvo que ser retirado en ambulancia y horas después falleció en el hospital. Horas antes de esto, el club comunicó que la salud del jugador se había deteriorado neurológicamente.

Tras el partido entre el Villarreal y el PSG, Luis Enrique, técnico del equipo parisino se manifestó en la conferencia de prensa.

“Es una situación muy desagradable para todos. Además, estas cosas inesperadas son muy tristes y nos afectan a todos claramente: a la familia del jugador que fallece, pero también hay que pensar en el propio jugador que comete la acción, en su familia, en lo que están sufriendo y lo que están pasando. En la del fallecido, mucho más, por supuesto”, señaló el entrenador del PSG”, resaltó el técnico español.