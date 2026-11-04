JD Vance atribuye derrota republicana en elecciones de Estados Unidos a Irán: ‘La razón por la que perdimos es la guerra’

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato a la guerra con Irán y reconoció que una parte de quienes respaldaron la fórmula presidencial de Donald Trump en 2024 terminó votando por los demócratas en 2026. “La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo reconoció anoche”, afirmó en una extensa publicación en X, después de que los demócratas conquistaran el control de ambas cámaras del Congreso. Su pronunciamiento abre el debate sobre las decisiones del Gobierno y el rumbo que deberán tomar los republicanos tras el revés electoral. En su análisis, Vance sostuvo que el problema central no fue que sus simpatizantes se quedaran en casa, sino que muchos acudieron a las urnas para apoyar al partido contrario. “El problema fundamental es que muchas personas que votaron por Trump/Vance en 2024 votaron por los demócratas en 2026”, expresó.

Participaron, pero cambiaron de bando

El vicepresidente explicó que, durante la jornada electoral, su equipo siguió con atención la composición del electorado para determinar si se parecía lo suficiente al de 2024 como para permitir otra victoria republicana. Según relató, los datos de participación alimentaron inicialmente el optimismo: en algunos estados la movilización era aceptable y en otros resultaba especialmente fuerte. Sin embargo, uno de sus asesores le advirtió que la asistencia a las urnas no garantizaba el respaldo a los candidatos republicanos. Según la conversación citada por Vance, numerosos antiguos votantes de la fórmula presidencial estaban enfadados y planeaban apoyar a los demócratas. Como ejemplo, mencionó que en Florida el electorado fue nueve puntos más republicano que demócrata, de acuerdo con los datos que presentó en su mensaje. Para el vicepresidente, esa composición reforzaba su argumento de que la derrota no podía explicarse principalmente por una falta de participación.

Las cuatro demandas que citó Vance

El vicepresidente también relató que un encuestador de su confianza había anticipado una desventaja republicana de 13 puntos en la preferencia genérica por partido. Según Vance, ese encuestador preguntó a antiguos votantes de Trump qué tendría que ocurrir para que volvieran a respaldar a los republicanos. Las principales respuestas fueron:

Poner fin a la guerra

Centrarse en el costo de vida y la inflación

Dar prioridad a Estados Unidos, bajo la consigna “America First”

Cambiar la relación con Israel

Estas conclusiones corresponden al sondeo descrito por Vance, quien no identificó al encuestador ni detalló en el texto compartido su metodología, muestra o fechas de realización. El vicepresidente admitió, además, que el mensaje económico republicano pudo haber sido insuficientemente contundente durante la recta final de la campaña. No obstante, insistió en colocar el conflicto bélico en el centro de su explicación del resultado.

Defensa de la diplomacia y rechazo a una amnistía

En su publicación, Vance defendió a Rachel Campos Duffy frente a las críticas que, según señaló, recibió por promover una solución diplomática al conflicto. A su juicio, las demandas de los votantes demostraban que su consejo político era acertado. También anticipó disputas internas sobre inmigración y rechazó que una amnistía migratoria sea la respuesta a los problemas electorales del partido. El vicepresidente se mostró abierto a modificar la aplicación de las leyes migratorias, por ejemplo, poniendo mayor énfasis en las empresas que contratan trabajadores sin autorización. Sin embargo, acusó de mentir a quienes presenten una amnistía como solución a la derrota. Su planteamiento distingue entre revisar los mecanismos de fiscalización migratoria y conceder una regularización general, opción que rechazó en su mensaje.

Un llamado a revisar el rumbo republicano

Vance pidió que cualquier discusión sobre el futuro del partido comience por reconocer el costo político de la guerra. Incluso planteó que quienes consideren justificado ese costo deberían defenderlo abiertamente, en lugar de atribuir la derrota a otras causas. En ese pasaje habló de “perder el Senado durante los próximos seis años”. La expresión constituye una valoración política del vicepresidente, no un plazo garantizado de control demócrata, pues la composición de la cámara puede cambiar en próximas elecciones. Al cierre de su mensaje, llamó a los simpatizantes descontentos a transformar su frustración en participación política y a elegir candidatos republicanos que compartan su visión del mundo. “Aprovechemos esa rabia para retomar la tarea de salvar a nuestro país”, concluyó.

¿Por qué JD Vance atribuye a la guerra con Irán la derrota republicana en las elecciones de Estados Unidos de 2026?