La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció una modificación en la fecha del Sorteo Extraordinario de diciembre, una de las jornadas de mayor expectativa para los compradores de billetes y chances.

El sorteo, que estaba programado para realizarse el sábado 19 de diciembre de 2026, fue trasladado para el domingo 20 de diciembre.

Según la LNB, el cambio permitirá ampliar por un día el periodo disponible para la comercialización de los billetes y chances, tanto en beneficio de la institución como de la red de billeteros.

La entidad pidió a la ciudadanía tomar en cuenta la nueva fecha y mantenerse atenta a sus canales oficiales para cualquier información relacionada con el sorteo.