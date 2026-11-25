Panamá acumula 12,674 casos confirmados de dengue y 21 defunciones hasta la semana epidemiológica 42, correspondiente al periodo del 18 alo 24 de octubre de 2026, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, el registro representa una disminución de 862 contagios frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 13,536 casos.
La tasa de incidencia nacional también bajó de 296.3 a 254.9 casos por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, las hospitalizaciones muestran un comportamiento distinto. Durante la semana epidemiológica 42 se reportaron 62 nuevos ingresos, con lo que el acumulado del año llegó a 1,372 pacientes hospitalizados, por encima de los 1,307 registrados en el mismo periodo de 2025.
El grupo de edad más afectado es el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 355.3 casos por cada 100,000 habitantes.
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277
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279 *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
280 *#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>#*
281 *#<div class="title">$el.data</div>#*
282 *#<div class="description">$!el.Piece_Title.data</div>#*
283 *#<div class="num">$!el.Piece_Description.data</div>#*
284 ## Los Piece_Text anidados se repiten dentro del mismo Piece.
285 ## getSiblings() se aplica al HIJO (no al Piece padre).
286 *##set($pieceNestedCount = 0)#*
287 *##if($el.Piece_Text)#*
288 *##set($pieceNestedSiblings = $el.Piece_Text.getSiblings())#*
289 *##if($pieceNestedSiblings && $pieceNestedSiblings.size() > 0)#*
290 *##foreach($pieceNestedText in $pieceNestedSiblings)#*
291 *##if($pieceNestedText.data && $pieceNestedText.data.trim() != "")#*
292 *#<div class="text">$!pieceNestedText.data</div>#*
293 *##set($pieceNestedCount = $pieceNestedCount + 1)#*
294 *##end#*
295 *##end#*
296 *##elseif($el.Piece_Text.data && $el.Piece_Text.data.trim() != "")#*
297 *#<div class="text">$!el.Piece_Text.data</div>#*
298 *##set($pieceNestedCount = 1)#*
299 *##end#*
300 *##end#*
301 *##set($pieceOpen = true)#*
302 *##end#*
303 *##end#*
304
305 *##if($cont.type == "phrase")#*
306 *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
307 ##TIENE IMAGEN
308 *##set($hasImage = "noimage")#*
309 *##set($numImage = 0)#*
310 *##set($numImageText = 0)#*
311 *##if($el.Image && $el.Image.getSiblings().size() > 0)#*
312 *##set($numImage = $el.Image.getSiblings().size())#*
313 *##set($hasImage = "image")#*
314 *##end#*
315 *##if($el.Image_Text && $el.Image_Text.getSiblings().size() > 0)#*
316 *##set($numImageText = $el.Image_Text.getSiblings().size())#*
317 *##set($hasImage = "image")#*
318 *##end#*
319 *#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $!hasImage'>#*
320 *##if($numImage > 0)#*
321 *#<div class="block-0">#*
322 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
323 *#</div>#*
324 *##end#*
325 *##if($numImageText > 0)#*
326 *#<div class="block-0">#*
327 *#$!articleToolbox.getImageTag("Image_Text",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
328 *#</div>#*
329 *##end#*
330 *#<div class="block-1">#*
331 *#<div class="icon"></div>#*
332 *#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
333 *#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
334 *#</div>#*
335 *#<div class="block-2">#*
336 *#$!el.data#*
337 *#</div>#*
338 *#</div>#*
339 *##end#*
340 *##end#*
341
342 *##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
343 *##if($el && $el.trim() != "")#*
344 *##set($namespace = $randomNamespace)#*
345 #initPoll
346 *#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
347 *#<div class="question-poll">#*
348 ##QUESTION
349 *#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
350 *#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
351 ##CHOICES
352 *#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
353 *##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
354 *#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
355 *#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
356 *##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
357 *#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
358 *##end #*
359 *#</form>#*
360 *##end#*
361 *#</div> <!-- Fin div choices -->#*
362 *#<div class="buttons-poll">#*
363 *#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
364 *#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
365 *#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
366 *#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
367 *#</div>#*
368 *##end#*
369 *##end#*
370
371 *##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
372 *##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
373 *##end#*
374 *##end#*
375 *##set($currentElement = $currentElement+1)#*
376 *##end#*
377 *##if($pieceOpen)#*
378 *#</div>#*
379 *##set($pieceOpen = false)#*
380 *##end
381
382 ##ADJUNTOS
383 #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
384 #if($Generic_)
385 <div class="generic">
386 <div class="title">Adjuntos</div>
387 #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
388 #set($name = $item.data)
389 #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
390 #set($name = $item.Cutline_Content.data)
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