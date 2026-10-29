Incendio en edificio Riazor de El Paical: bomberos extinguen fuego en apartamento y no reportan heridos

Un incendio registrado la tarde de este jueves 29 de octubre en el edificio Riazor, ubicado en El Paical, frente a Plaza Edison, consumió por completo un apartamento situado en el último piso de la edificación. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que no se reportaron personas lesionadas.
La emergencia se registró en el apartamento 4-A, ubicado en el cuarto piso del edificio, de cuatro plantas. Ante la presencia de humo y llamas, algunos residentes buscaron refugio en la azotea, donde fueron evacuados por las unidades bomberiles.
En las labores de extinción y evacuación participaron unidades de las estaciones de Carrasquilla, San Miguelito, Balboa, Plaza Amador y Clayton.
Durante la atención de la emergencia, los bomberos también rescataron a dos perros. Asimismo, informaron que no hubo personas afectadas por inhalación de humo.
El fuego fue extinguido y los equipos de emergencia lograron poner a salvo a los residentes que se encontraban en la azotea.
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