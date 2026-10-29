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Incendio en edificio Riazor de El Paical: bomberos extinguen fuego en apartamento y no reportan heridos

Los Bomberos extinguen incendio en edificio Riazor; residentes salen ilesos
Los Bomberos extinguen incendio en edificio Riazor; residentes salen ilesos @traficocpanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2026 18:13
Residentes del edificio Riazor fueron evacuados tras un incendio que consumió un apartamento del último piso.

Un incendio registrado la tarde de este jueves 29 de octubre en el edificio Riazor, ubicado en El Paical, frente a Plaza Edison, consumió por completo un apartamento situado en el último piso de la edificación. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia se registró en el apartamento 4-A, ubicado en el cuarto piso del edificio, de cuatro plantas. Ante la presencia de humo y llamas, algunos residentes buscaron refugio en la azotea, donde fueron evacuados por las unidades bomberiles.

En las labores de extinción y evacuación participaron unidades de las estaciones de Carrasquilla, San Miguelito, Balboa, Plaza Amador y Clayton.

Durante la atención de la emergencia, los bomberos también rescataron a dos perros. Asimismo, informaron que no hubo personas afectadas por inhalación de humo.

El fuego fue extinguido y los equipos de emergencia lograron poner a salvo a los residentes que se encontraban en la azotea.

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