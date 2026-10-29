¿Qué pasó este 29 de octubre? Estas son las noticias más destacadas

La jornada informativa de este jueves 29 de octubre estuvo marcada por importantes acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, entre ellos la aprobación en segundo debate del Presupuesto General del Estado para 2027, un nuevo movimiento sísmico en el país y declaraciones sobre las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos.

-El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de $35,111.7 millones. La votación se realizó artículo por artículo, luego de una extensa jornada legislativa.

-Un Juzgado de Garantías mantuvo la medida de detención provisional contra Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Araúz enfrenta una imputación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, por lo que continuará detenido mientras avanzan las investigaciones del caso.

-Un sismo de magnitud 5.1 se registró durante la mañana de este jueves en Panamá. De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Tonosí.

-El canciller Javier Martínez-Acha informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta en la que elogió al mandatario panameño, José Raúl Mulino. En el documento, Trump calificó la relación entre ambos países como importante, exitosa y beneficiosa, destacando el respeto mutuo entre las dos naciones.

-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que se celebrarán elecciones en el país de acuerdo con lo establecido en la Constitución. También anunció avances en la reforma del sistema de justicia penal, como parte de un balance sobre las medidas políticas e institucionales de su administración.

-El mundo del entretenimiento recibió la noticia del fallecimiento del actor británico Patrick Stewart, reconocido por sus interpretaciones del profesor Charles Xavier en la saga X-Men y del capitán Picard en Star Trek. El actor murió el lunes 26 de octubre, a los 86 años, tras una breve batalla contra el alzhéimer, según informó este jueves el portal TMZ.