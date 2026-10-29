Donald Trump elogia a José Raúl Mulino y destaca la relación entre Panamá y Estados Unidos

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, reveló este jueves 29 de octubre que el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante una carta en la que eleva la relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos a un nivel ‘importante, exitoso y beneficioso’, basada en el respeto mutuo entre ambas naciones.
La Estrella de Panamá pudo conocer que la administración Trump quiso enviar la carta en el contexto del Mes de la Patria, que se celebrará en noviembre.
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“Esa carta es un mensaje poderoso. La amistad entre los dos pueblos y la amistad entre los dos presidentes y, sobre todo, el respeto mutuo entre dos presidentes”, sostuvo Martínez-Acha durante una comparecencia de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul.
En el encuentro abordaron diversos temas, entre ellos, la salida de Panamá de las listas de la Unión Europea, la donación de 60 toneladas de ayuda humanitaria tras el sismo del 9 de octubre y la libertad de navegación en las rutas marítimas.
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