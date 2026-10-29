Donald Trump elogia a José Raúl Mulino y destaca la relación entre Panamá y Estados Unidos

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, reveló este jueves 29 de octubre que el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió al presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante una carta en la que eleva la relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos a un nivel ‘importante, exitoso y beneficioso’, basada en el respeto mutuo entre ambas naciones.

La Estrella de Panamá pudo conocer que la administración Trump quiso enviar la carta en el contexto del Mes de la Patria, que se celebrará en noviembre.