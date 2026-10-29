El Banco Mundial prevé un alza del 23 % en los productos básicos para 2026 por conmociones globales

Las crecientes conmociones globales empujarán al alza los precios de los productos básicos en 2026, con un incremento proyectado del 23 %. Así lo advierte el Grupo Banco Mundial en su más reciente informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos).

Según el organismo multilateral, el conflicto en Oriente Medio ha reducido los inventarios de petróleo y se prevé que impulse los precios de la energía a su nivel más alto en cuatro años. Mientras tanto, la interrupción en los envíos de cereales y el fenómeno de El Niño amenazan las cosechas y la asequibilidad de los alimentos. Con las existencias de crudo agotadas, el mundo queda más expuesto a nuevas perturbaciones de la oferta.

De acuerdo con sus proyecciones, los precios de la energía aumentarán un 32 % en 2026, tras tres años de caídas, antes de moderarse en 2027. Se pronostica que el petróleo brent alcance un promedio de $91 por barril en 2026 (frente a los $69 de 2025), para luego descender a $79 en 2027.

Por su parte, los precios de los alimentos básicos aumentarán alrededor de un 10 % en 2026 y un 7 % adicional en 2027 —un incremento acumulado del 18 %—, a medida que los conflictos interrumpen los envíos de cereales, El Niño amenaza los cultivos y los altos precios de los combustibles y fertilizantes elevan los costos agrícolas. En términos generales, los precios de los productos básicos aumentarán un 23 % este año, antes de caer un 7 % en 2027.

En otros rubros clave, se prevé que los precios de los fertilizantes aumenten un 14 % en 2026, tras un alza de la urea a principios de año que desde entonces se ha moderado, antes de volver a los niveles de 2025 en 2027. Además, se pronostica que los metales alcancen un nuevo máximo en 2026 con un aumento del 25 %, reflejando la fuerte demanda por inversiones en energía renovable, vehículos eléctricos y centros de datos, junto con las interrupciones del suministro registradas este año.

Se espera que bajen un 3 % en 2027. Por último, los precios de los metales preciosos aumentarán un 40 % en 2026 debido a la elevada demanda de activos refugio en un entorno de incertidumbre geopolítica y normativa, moderándose ligeramente en 2027 pero manteniéndose tres veces por encima de su promedio de 2015-2019.

Estas proyecciones suponen que no habrá una intensificación importante de los conflictos que afectan el suministro mundial. Sin embargo, los precios de la energía podrían escalar aún más si el conflicto en Oriente Medio se agrava y persisten los daños a la infraestructura petrolera de Rusia.