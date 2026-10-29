Panamá y Alemania alertan sobre el impacto de los bloqueos en la navegación marítima global

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, aseguró este jueves 29 de octubre, frente a su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, que Panamá, al igual que el resto de la comunidad internacional, defiende la libertad de navegación marítima ante un contexto internacional cada vez más enrarecido por los bloqueos en vías marítimas como el estrecho de Ormuz o el de Bab el-Mandeb.
“Hay principios que son universales. No aplican solo a Panamá, al estrecho de Ormuz, al estrecho de Malaca o al canal de Suez. Esos principios universales son reivindicados por la comunidad internacional. Panamá cree, como país de vocación marítima, en la libertad de navegación y en la seguridad de esa navegación. Defenderemos siempre esos principios. (...) No hay que tener una coincidencia ideológica o de amistad para defender esos principios”, explicó el jefe de la diplomacia panameña.
Martínez-Acha agregó que, cada vez que una ruta marítima se ve afectada, la cadena de suministro también sufre consecuencias, con un impacto notable en el precio de los combustibles, así como en el aumento de la inflación.
“Es una preocupación de todos los países luchar por la libre navegación y la seguridad de esa navegación en todos los puntos del mundo: en el Pacífico, en el Atlántico, en el canal de Panamá, en los estrechos de Malaca y de Suez, etc. Estos son principios en los que coinciden los países chicos y grandes”, manifestó.
Por su parte, Wadephul expresó que las vías marítimas, ya sean artificiales, como el Canal de Panamá, o naturales, como el estrecho de Ormuz, son claves para el comercio mundial, por lo que no deberían estar congestionadas. Para ilustrarlo, hizo una analogía con el sistema cardiovascular de un paciente: ‘Si se congestiona, puede tener un infarto’.
“Hay que garantizar que estas arterias clave del comercio mundial puedan seguir siendo transitadas y que no haya impedimentos. Estamos viendo las consecuencias catastróficas que tiene el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz sobre la economía mundial en África, Europa, Asia... Todos están sufriendo, así que debemos hacer todo lo posible para que estas vías marítimas sigan funcionando”, resaltó.
Asimismo, elogió los esfuerzos de Panamá por mantener la normalidad de los tránsitos habituales por el canal de Panamá y señaló que hay empresas alemanas interesadas en apoyar ese ámbito logístico.
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