‘Sabemos quién es quién’: María Corina responde a Delcy Rodríguez por las elecciones en Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado cuestionó los anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre realizar cambios en Venezuela y la convocatoria a elecciones, aunque valoró que la funcionaria haya reconocido que habrá comicios en el país. Machado pidió avanzar en la renovación de las autoridades electorales y la actualización del registro de votantes para garantizar la participación ciudadana. “Me parece muy bien que la señora Delcy Rodríguez haya dicho hoy que van a haber elecciones, creo que el efecto del domingo 25 de octubre se está haciendo sentir”, afirmó Machado durante su primera conferencia de prensa en Venezuela tras su llegada al país.

Sin embargo, la dirigente puso en duda que los sectores que han gobernado Venezuela puedan impulsar ahora un sistema de justicia. “Quienes han destruido a lo que fue una de las naciones más ricas de este hemisferio y con su democracia más estable, quienes han convertido a Venezuela en el santuario de la mafia internacional y los grupos criminales, quienes han expulsado a más de 9 millones de venezolanos, destruido las familias, sometidas al hambre y la humillación, ¿dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia?”, cuestionó. Machado sostuvo que los venezolanos han aprendido de la crisis política y social del país y tienen claridad sobre el rumbo que desean. “Los venezolanos aprendimos, sabemos quién es quién, sabemos lo que queremos y lo que no”, manifestó. Machado pide fijar fecha para las elecciones La dirigente opositora insistió en que es necesario iniciar cuanto antes la depuración y actualización del registro electoral para asegurar que todos los venezolanos con derecho al voto puedan participar en las próximas elecciones presidenciales. También planteó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la renovación de las autoridades judiciales, de acuerdo con los requisitos constitucionales, junto con la definición de una fecha para los comicios. Machado aseguró que no ha recibido mensajes de Rodríguez ni de Estados Unidos para concretar una eventual reunión. Asimismo, aclaró que su movimiento no forma parte de la mesa de diálogo del chavismo para las próximas elecciones, aunque afirmó que está interesado en que ese proceso cumpla sus objetivos institucionales.